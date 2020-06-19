"Артек" планирует проведение иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19 у всех сотрудников перед возобновлением деятельности центра. Допуск к работе с детьми получит персонал, у которого будет пройден анализ на антитела", — говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что для детей, получивших путевки в "Артек", также обязательным условием является наличие справки о прохождении анализа на наличие антител.

Окончательное решение о дате открытия "Артека" еще не принято. В МДЦ напомнили, что согласно рекомендациям Роспотреднадзора возобновление деятельности образовательных и оздоровительных учреждений возможно на третьем этапе снятия ограничений, решение о конкретных сроках принимают руководители регионов.

"Артек" усилил санитарно-эпидемиологические мероприятия и находится в полной готовности к встрече детей. С учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора МДЦ сокращает прием детей на 50% в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", — уточнили в учреждении.

Прибывающие в "Артек" дети проходят четырехэтапный контроль за состоянием здоровья: в местах прибытия (вокзал, аэропорт), в медицинском пункте гостиницы МДЦ в Симферополе, в медпунктах лагерей по прибытию на территорию центра и после распределения по отрядам. На случай выявления детей с признаками респираторных заболеваний "разработана маршрутизация и транспортировка", персонал проходит обучение по вопросам профилактики коронавируса.

Как сообщалось, "Артек" отменил смены с начала апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что достигнута договоренность с федеральным центром об открытии лагеря с 1 июля.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.