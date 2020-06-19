"Какая премия будет определена по полисам выезжающих за рубеж? Страховщики подготовят свои предложения индивидуально к началу сезона. Я не исключаю, что премия будет увеличена, но не намного", — сказала она.

"Страхование выезжающих за рубеж относится к добровольным видам бизнеса. У нас нет единого установленного тарифа, как в ОСАГО. Стоимость полиса зависит от программы, страховой суммы, территории и сроков поездки. Согласно закону о порядке въезда и выезда в РФ (114-й ФЗ), минимальное покрытие для полисов страхования туристов составляет 2 млн рублей. Скорее всего, те покрытия по полисам для туристов, которые сейчас действуют, останутся. Вопрос в том, как изменится тарифная политика", — сказала Алчеева.

Ранее сообщалось, что большинство полисов ВЗР покрывает риск коронавируса наряду с другими вирусными заболеваниями, а в условиях пандемии частота наступления таких событий увеличивается.

По словам Алчеевой, определенную сложность для страховщиков представляет отсутствие статистики по медицинским расходам в разных странах на лечение. "Статистики, сколько может стоить лечение от коронавируса за рубежом, нет. Сейчас полетят на отдых европейцы. Мы как страховщики и математики будем смотреть и считать, обмениваться информацией. Тарифы — гибкая история. Если тарифы окажутся недостаточными, последует реакция — они будут пересматриваться. Чего ждет турист от страховой компании (неважно — российской или зарубежной)? Что она компенсирует его медицинские расходы. Если медицинские счета окажутся огромными, тарифы по полисам ВЗР еще будут меняться ", — считает Алчеева.

Комментируя решения властей ряда стран о поддержке туризма и обещания взять на себя расходы в случае подтверждения коронавирусной инфекции у туриста (например, на Кипре), она предположила, что, скорее всего, речь идет не о компенсации затрат на само лечение, а на оплату расходов туриста на карантинные мероприятия и обсервацию, нахождение в гостинице в период ограничений.

"На сегодняшний день не было прецедентов, чтобы какое-то государство брало на себя подобные медицинские расходы за туриста. Власти Сингапура, к примеру, еще в марте заявили, что все лечение по COVD-19 осуществляется за счет коммерческого страхования, стоимость лечения очень высокая. Аналогичные подходы и в Америке, и в Японии", — сказала Алчеева.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил "Интерфаксу", что в его компании внимательно отслеживают развитие ситуации на рынке выездного туризма и требования, которые могут выставляться для приезжающих из других стран. "Пока в нашей компании никаких решений о пересмотре страховых тарифов или страховых сумм по полисам ВЗР не принималось", — сказал он.

В то же время Иванов привел такой пример: "Украинские власти предупредили о готовности ввести требование указывать отдельным риском в полисе ВЗР риск диагностирования коронавирусной инфекции у туриста. Если это требование реализуется, скорее всего, понадобится вводить этот риск отдельной строкой в полис, а также корректировать тариф для выезжающих в эту страну".

Заместитель генерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин отметил, что анализ изменений в сфере выездного туризма постоянно проводит и его компания. "Для СК и самих туроператоров пока прогнозы и расчеты затруднены условиями повышенной неопределенности. Еще неясно, когда откроются границы для российских туристов, каким окажется поток выезжающих после их открытия. Вполне возможно, что люди продолжат опасаться путешествовать в другие страны из-за боязни заражения даже после снятия ограничений на поездки", — сказал он "Интерфаксу".

Тем не менее, Соломатин отметил, что для туристов принимающими странами готовятся новации, ряд зарубежных государств ужесточают подходы к проверке приезжающих. "До пандемии туристы не сталкивались с такими ситуациями, как вынужденные карантинные меры или помещение в обсервацию по требованию властей страны. Такие расходы никогда не включались в полисы ВЗР. Теперь от приезжающих на курорт могут потребовать сдачи анализа на выявление инфекции, в перспективе сохранятся более строгие условия приема приезжающих на курорты, страховщиков об этом предупреждают партнеры. Если требования властей принимающей страны по проверке приезжающих на наличие заболеваний в той или иной форме не отменят, разумно подумать о включении дополнительных немедицинских расходов туриста в его полис. Безусловно, выбор такого покрытия по программе ВЗР повлияет на увеличение тарифа", — сказал Соломатин.