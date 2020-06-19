"Апартаменты курорта начнут работу уже 22 июня. Среди отелей первыми возобновят работу пятизвездочные: 25 июня откроется Marriott, а 26 июня Rixos. Семейный отель "Горки Панорама" 4* начнёт принимать гостей 1 июля, отель Courtyard by Marriott 4* открывается 3 июля, а Novotel Resort 5* планирует открытие на 10 июля", — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что размещение гостей в отелях будет организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с замером температуры и использованием средств индивидуальной защиты. У постояльцев отелей будет возможность заказать блюда и напитки в номера, также на курорте уже открыты несколько летних ресторанных веранд на Поляне 540, где можно пообедать на свежем воздухе с видом на горы.

"Гостям, прибывшим из регионов России, не нужно предоставлять медицинские справки и проходить карантин. Двухнедельное размещение в обсерваторе сохраняется только для туристов, прибывших из-за границы", — уточнили в пресс-службе.

Канатные дороги курорта уже работают, открыт горный пляж и работает сноупарк для лыжников и сноубордистов. Из спортивных площадок также начали работу скейтпарк, байк-парк для катания на горных велосипедах, пункты проката городских и электровелосипедов.