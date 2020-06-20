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В союзе туриндустрии спрогнозировали сроки открытия границ для россиян
Граница для российских туристов может открыться во второй половине июля. Об этом заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
«Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы», - сказал он в эфире «Национальной службы новостей».
По мнению Игнатьева, для начала власти могут составить ограниченный список стран, куда россияне смогут летать. В этом случае, считает глава РСТ, этими рейсами воспользуются и туристы.
Напомним, ранее в России закрыли границу в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: https://www.mk.ru/economics/
Категория: Новости / Спорт и туризм