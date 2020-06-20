В союзе туриндустрии спрогнозировали сроки открытия границ для россиян

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Граница для российских туристов может открыться во второй половине июля. Об этом заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

«Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы», - сказал он в эфире «Национальной службы новостей».

По мнению Игнатьева, для начала власти могут составить ограниченный список стран, куда россияне смогут летать. В этом случае, считает глава РСТ, этими рейсами воспользуются и туристы.

Напомним, ранее в России закрыли границу в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: https://www.mk.ru/economics/