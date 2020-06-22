Ростуризм: цены на размещение в отелях и санаториях остались на уровне прошлого года

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Цены на размещение в отелях и санаториях России, в частности, на курортах Черного моря остались на уровне прошлого года, никакого роста нет, сообщила в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы специально посмотрели внимательно и с туроператорами пообщались, я сама проверяла по системам бронирования. Мы пока не видим никакого повышения цен, ценообразование в целом на уровне прошлого года. Более того, я не считаю правильным вмешиваться в ценообразование, в рыночные процессы, непосредственно в экономику, в бизнес. Он и так достаточно пострадал", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Как отметила Догузова, главной задачей на это лето-осень для ведомства является создание большого числа доступных направлений для путешествий по России.

"Государство должно оказывать поддержку, как это происходит во всем мире. У нас появится субсидирование туроператоров за продвижение новых маршрутов. Плюс мы расширим вместе с Минтрансом программу льготных перелетов и по популярным туристическим направлениям сделаем больше предложений летом, которые будут доступны по цене", — сказала она.

Ранее Догузова заявляла, что туристический сезон во всех регионах России откроется 1 июля.

Источник: https://tourism.interfax.ru/