Калининградская область с 22 июня отменяет обсервацию для туристов с бронью отелей

/Спорт и туризм/

Власти Калининградской области в субботу снимают часть карантинных ограничений, с 22 июня будет отменена обсервация для туристов, забронировавших отель на двое суток и более, заявил в субботу губернатор региона Антон Алиханов.

"Минувшим днем главный санитарный врач области доложила, что регион по всем показателям готов к переходу на второй этап снятия ограничений. Мы получили согласование руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой по данном вопросу. Постановление (областное — ИФ) подписано и будет опубликовано уже утром 20 июня", — сообщил Алиханов на своей странице в Instagram.

По его словами, с 20 июня начнут работу летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные комплексы. Ближе к концу недели (ориентировочно 25 июня), если эпидситуация не ухудшится, детские учебные группы до 10 человек в помещении и до 15 человек на улице. Это касается организаций спорта, образования, культуры, досуга.

"Что касается обсервации и самоизоляции прилетающих в регион граждан... Эти ограничения на будут касаться с 22 июня туристов с подтверждённой бронью отелей не менее чем на 2 ночи. Граждан, имеющих в собственности или арендующих жилье в нашей области. Это касается и людей, имеющих постоянную регистрацию в регионе; а также сотрудников предприятий и организаций, прилетевшие по приглашению регионального правительства", — пояснил Алиханов.

Ранее он неоднократно подчёркивал, что многие решения правительства области, в том числе по срокам обсервации, напрямую зависят от развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Власти находятся в тесном контакте с местным управлением Роспотребнадзора, который пока считает обстановку напряженной. В последние две недели в области количество заболевших коронаврисуом колеблется от 12 до 46 случаев, что говорит о постепенном снижении числа заболевших.

Калининградская область с 24 июня ожидает старта туристической программы компании "Библио-Глобус", которая впервые организует чартеры в регион совместно с авиакомпанией "Россия". Стоимость туров начинается от 10 тыс. рублей.

Источник: https://tourism.interfax.ru/