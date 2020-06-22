Работу турбаз и летних веранд кафе в Иркутской области планируют возобновить 3 июля

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В Иркутской области планируют снять ограничения на работу туристических баз и летних веранд кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева по итогам заседания оперативного штаба в понедельник.

"Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно. В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах. При открытии летних веранд важное требование — соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса.

Он также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений необходимо продолжать дезинфекцию общественных мест, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора, особенно в отношении тех организаций, деятельность которых пока запрещена.

В пресс-службе правительства региона агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что турбазы с планируемой даты рекомендовано открыть для местного населения.

Источник: https://tourism.interfax.ru/