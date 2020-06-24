В "Уфе" обнаружен вирус, матчи "Спартака" и "Зенита" под угрозой срыва

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Скандалы вокруг матчей возобновившейся Российской премьер-лиги продолжаются. Стало известно, что один из клубов вышел на поле, сознательно скрыв информацию, что в команде есть зараженные игроки. Теперь– согласно принятому регламенту – на карантин должны отправиться обе команды («Уфа» и «Тамбов»), участвовавшие в этой игре. Шансов доиграть чемпионат с каждым днем все меньше.

Чемпионат России заново стартовал играми 23-го тура, который по расписанию был запланирован на три дня – с пятницы 19 июня по воскресенье 21 июня. И с первого же дня все пошло не так.

Для того, чтобы получить от властей разрешение на проведение футбольных матчей, да еще и со зрителями, Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ разработали регламент. Среди прочего, он обязывает клубы регулярно проводить тестирование игроков на коронавирус. За день до даты рестарта чемпионата «Ростов» сообщил, что у шести игроков команды такой тест вирус обнаружил. Ростовчане, которым 19 июня нужно было играть с «Сочи», поместили всю команду на карантин и обратились к лиге и к соперникам с просьбой перенести матч на свободную дату. Но «Сочи» отказался, а лига решила не вмешиваться – и на игру в пятницу «Ростов» выставил команду из подростков клубной академии, которая проиграла со счетом 1:10.

Сутки спустя стало известно, что тесты нашли вирус у игроков еще двух команд – «Динамо» и «Уфы». Московский клуб уже утром в воскресенье подтвердил наличие коронавируса у трех игроков и попросил перенести азначенный на этот день матч против «Краснодара». Соперники были не против, лига снова устранилась, но вмешался РФС и перенос утвердил.

Иначе поступили в «Уфе». Как только агентство «РИА Новости» сообщило, что один из игроков уфимской команды сдал положительный тест на коронавирус, руководство клуба стало недоступно для внешнего мира, перестав отвечать на письма, звонки и обращения в мессенджерах. Позже вместо официального комментария кого-то из руководителей клуба появилось заявление главы попечительского совета (то есть человека, не занимающего никаких постов): "Буквально перед матчем появляются провокационные заявления, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов «Уфы», у которых не выявили ни одного случая за все время. Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники. Это говорит только об одном: кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками». Как отмечал «МК-Спорт» сразу после появления этого текста, представитель «Уфы» даже не стал ничего отрицать – просто осудил тех неизвестных «кого-то», кто хочет «чтобы российский футбол опозорился дважды» (отметим – не клуб «Уфа», а сразу весь футбол).

Никакого решения по матчу «Уфа» – «Тамбов», запланированному на 21 июня, РПЛ и РФС не приняли, команды вышли на поле и отыграли все 90 минут ( «Уфа» выиграла со счетом 2:1).

И только в ночь с 22 на 23 июня на сайте уфимского клуба появилось новое официальное заявление за подписью гендиректора Шамиля Газизова:

«В связи с появившейся в СМИ непроверенной информацией вокруг ФК «Уфа», генеральный директор нашего клуба Шамиль Газизов сделал официальное заявление.

- Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования.

Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой».

Источник: https://www.mk.ru/