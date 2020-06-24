В Сочи возобновил работу отель-замок Богатырь

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На официальном сайте отеля открыто ранее бронирование, действует скидка до 20%.

В проживание включены размещение в номерах, посещение тренажерного зала, завтраки в ресторане «Садко», а также возможность заказа блюд в номер. С 1 июля планируется открытие ресторанов и обновление меню, с 25 июня – свободный доступ к собственному оборудованному пляжу, который находится в пяти минутах от замка.

На официальном сайте продолжается раннее бронирование, акция позволит спланировать путешествие со скидкой до 20%. Независимо от тарифа, посещение Сочи Парка всегда будет включено в пребывание в Богатыре. Сейчас в парке действует прогулочный режим, запуск аттракционов, шоу-программ и других активностей ожидается в ближайшее время.

В Богатыре действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса, ознакомиться с ними можно на официальном сайте bogatyr-castle.ru.

Отель-замок Богатырь 4* расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности. Он примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка, в отеле – 293 номера, расположен на территории тематического парка развлечений Сочи Парк. Лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России».