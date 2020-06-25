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Даниил Квят вернулся на трассу в Имоле, где протестировал болид Alpha Tauri

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri вернулась на трассу впервые после паузы, вызванной пандемией коронавируса, и начала тестовую программу на автодроме в Имоле, в которой участвуют и Даннил Квят, и Пьер Гасли.

Заезды пилотов "конюшни" связаны со съемками рекламного ролика. По трассе они проехали не больше 100 километров, но даже это помогло Даниилу с Пьером вспомнить машину, а команде отработать взаимодействие в условиях ограничений из-за пандемии.

Напомним, что первый этап "Формулы-1" состоится в Австрии пятого июля. Там же пройдет и второй Гран-при. Всего организаторы турнира планируют провести в Европе восемь этапов.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3275941

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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