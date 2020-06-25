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Сочи принял более 30 тысяч туристов после возобновления сезона

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что после возобновления курортного сезона в город приехали свыше 30 тысяч туристов. При этом он подчеркнул, что с каждым днем отдыхающих становится все больше.

Всего в Сочи работает 21 пляж. Побережье регулярно дезинфицируют, предлагают туристам антисептики и так далее. Между тем, в 2019 году турпоток на Кубань составил 17,3 миллиона человек при загрузке в 71,3%. В 2020 году планируют принять около 7 миллионов человек.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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