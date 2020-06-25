ФК «Краснодар» показал женскую команду

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На сайте ФК «Краснодар» появилась подробная информация о составе ЖФК «Краснодар». Впервые о «Горожанках» заговорили еще 4 февраля этого года. Сейчас существование клуба официально подтвердилось.

Главным тренером команды стала Татьяна Зайцева. В работе тренерского штаба ей помогут Елена Порожнюк и Игорь Фильченко.

Всего сезон 2020 года представят в команде 23 спортсменки. Вратарями стали Татьяна Щербак, Наталья Становова и Елена Кочнева. Защитниками выступят Даниэла Басаева, Виктория Клочко, Анна Десятник, Насиба Гасанова и Яна Воробьева, а полузащитниками – Полина Органова, Снежана Ястребинская, Анна Синько, Екатерина Фролова, Алина Лихота, Наталья Соколова, Медея Жаркова, Яна Чуб, Ангелина Лазутова, Карина Самойленко, Наталья Солодкая. И нападающими команды стали Елена Костарева, Виктория Шкода, Юлия Анисимова, Алёна Гусева. Капитан женского футбольного коллектива – Яна Чуб.

Девушки выступят в Высшем дивизионе чемпионата России. Более подробно ознакомиться с составом команды можно на официальном сайте ФК «Краснодар».

Напомним, ранее «МК на Кубани» писал, что тренером мужской команды ФК «Краснодар» стал Мурад Мусаев. До этого он выполнял обязанности главного тренера, но официально занимать должность не мог за неимением лицензии Pro.

Источник: https://www.mk.ru/