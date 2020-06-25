По его словам, со следующей недели сотрудники министерства начнут проверять все средства размещения на соблюдение требований Роспотребнадзора.
"Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, уборка территорий населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде — все это находится в ведении администраций и будет проверяться рейдами Минкурортов и других заинтересованных ведомств", — отметил министр.
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 95% предприятий вернулись к работе. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 623 человек, 22 пациента умерли.
Как сообщалось, курортный сезон в Крыму запускается поэтапно. Сначала, с 15 июня, отели и санатории открыли исключительно для местных жителей. На втором этапе, с 1 июля, они смогут принимать туристов из других регионов России.
В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений (апрель и май) в 1 млн человек.