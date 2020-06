Профилактика заражения Covid-19 в отпуске

/Спорт и туризм/

Лето – традиционная пора отпусков.

Именно в это время года большинство россиян предпочитают отдыхать. Но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции выбор, где провести отпуск, у граждан небольшой. Россиянам не рекомендовано планировать поездки за границу, поскольку так велик риск повторного проникновения инфекции в страну, но с 1 июля 2020 г. возобновят прием гостей наиболее популярные туристические курорты России.

Однако страховые представили рекомендуют отдыхающим внимательно следить за своим здоровьем, прислушиваться к малейшим сигналам организма и следовать правилам безопасности.

Выезжая в отпуск, важно:

1. Проверить, действует ли Ваш полис ОМС, позвонив на телефон горячей линии Вашей страховой медицинской организации.

2. Если полис ОМС оказался недействительным, необходимо оформить новый, обратившись в любую страховую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС в Вашем регионе.

3. Взять с собой в поездку полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

4. Взять средства личной гигиены в необходимом количестве на весь период отпуска: медицинские маски и перчатки, антисептик или мыло, влажные салфетки, одноразовые бумажные платки.

5. Подготовить аптечку со средствами для профилактики заражения COVID-19 (антибактериальный спрей для горла и носа, жаропонижающее, обезболивающее, термометр).

6. Выяснить заранее, какие дополнительные меры профилактики COVID-19 в соответствии с требованиями Роспотребнадзора предпринимаются там, где Вы планируете отдохнуть, а также с какой регулярностью проводится тестирование персонала места отдыха (курорта, базы отдыха и т.п.) на COVID-19.

7. Возьмите в дорожную сумку полиэтиленовые перчатки, чтобы во время перекуса не касаться еды руками, и влажные салфетки, чтобы протереть упаковку с едой перед употреблением.

8. Перед выбором места отдыха обратите внимание на плотность населения в местах отдыха. В регионах с большей плотностью населения – больше контактов с местными жителями и туристами, а значит выше вероятность заразиться инфекционными заболеваниями.

9. Заранее уточните по телефону горячей линии Вашей страховой медицинской организации, куда следует обращаться за медицинской помощью в регионе, где Вы собираетесь провести отпуск.

Правила безопасности в отпуске:

· Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра

· Соблюдайте правила личной гигиены

· Используйте медицинские маски и перчатки в общественных местах

Если что-то случится:

При ухудшении самочувствия – незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. При возникновении затруднений с получением медицинской помощи – обращайтесь по телефону горячей линии Вашей страховой медицинской организации.

Если вы заболели, помните, что, находясь в другом городе или регионе вы сохраняете право на получение всех видов медицинской помощи, а именно:

? Экстренной медицинской помощи. Это медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (например, состояния, сопровождающегося внезапной потерей сознания, кровотечения из магистральных сосудов, острый инфаркт миокарда, аппендицит и другие заболевания). Экстренная медицинская помощь должна быть оказана человеку вне зависимости от гражданства и наличия полиса ОМС. Отказ в ее оказании не допускается.

? Неотложной медицинской помощи. Это медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента (например, ОРВИ, обострение хронического бронхита, панкреатита и других заболеваний). Неотложная помощь должна быть оказана в любом регионе на территории РФ при наличии полиса ОМС.

? Плановой медицинской помощи. Это медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Плановая помощь должна быть оказана в любом регионе на территории РФ при наличии полиса ОМС. При наличии показаний, врач окажет медицинскую помощь, при необходимости направит на дополнительное обследование.

«Если вы почувствовали недомогание находясь на отдыхе, важно помнить, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации, вне зависимости от того, в каком регионе он был оформлен. Выезжая в другой регион, гражданин РФ сохраняет право на получение бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС, – напоминает Сергей Шкитин, кандидат медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков. – Чаще всего в отпуске отдыхающие обращаются в медучреждения в связи с травмами, резаными ранами и укусами, солнечными ожогами и тепловыми ударами, пищевыми отравлениями, заболевания ЖКТ, аллергиями и недомоганиями в связи с акклиматизацией.

При появлении проблем с получением медицинской помощи по ОМС при нахождении в другом регионе, застрахованным следует незамедлительно обращаться в свою страховую медицинскую организацию. По опыту страховых представителей чаще всего обращения связаны с отказом в предоставлении медицинской помощи при предъявлении полиса ОМС другого региона, а также помощи врача-специалиста или высокотехнологической медицинской помощи, превышении предельных сроков ожидания медицинской помощи. Также граждан часто ограничивают в возможности выбора медицинской организации при обращении за медицинской помощью в другом регионе.

«Не редко застрахованные жалуются на требование медицинской организации оплатить оказание медицинских услуг, входящих в систему ОМС, при предъявлении полиса из другого региона, - отмечает Сергей Шкитин, - Бывают затруднения, связанные с отказом в оформлении больничного листа, получения стационарного лечения. Иногда граждане попросту забывают взять полис ОМС с собой в отпуск. В таком случае, страховые представители тоже готовы прийти на помощь».

Ещё один важный момент по мнению Сергея Шкитина, – это медицинская помощь детям в отпуске.

«Так, медицинские организации могут отказать в медицинской помощи ребенку при отсутствии законных представителей. Если такое произошло – звоните страховому представителю», – рекомендует Сергей Шкитин.

