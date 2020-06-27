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В Подмосковье ожидают двукратного снижения турпотока по итогам года

Власти Московской области ожидают, что по итогам 2020 года турпоток в Подмосковье не превысит 12 млн человек.

"Туристический поток, понятно, снизился. Здесь мы такой пессимистичный прогноз показали — 11, почти 12 млн (человек — ИФ) до конца года", — сказала заместитель руководителя комитета по туризму региона Ирина Шилкина в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Согласно презентации к докладу, прогнозируемый турпоток в 2020 году — 11,48 млн человек.

С января по март — до ввода ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — Подмосковье посетило 5,25 млн туристов.

В 2019 году Подмосковье посетило 22,1 млн туристов.

Ранее ожидалось, что в 2020 году турпоток вырастет до 25,5 млн человек.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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