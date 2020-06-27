Власти Крыма рассчитывают на выравнивание показателей туристического сезона к концу года

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Высокая загрузка отелей и санаториев Крыма, которые начнут принимать жителей всех регионов России с 1 июля, может сохраниться до конца октября, считает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Есть все предпосылки к тому, что и сентябрь-октябрь будут достаточно результативными. Так что по итогам года показатели туристического сезона могут быть выравнены", — сказал Волченко в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

Министр напомнил, что основную прибыль туротрасли Крыма традиционно приносят июль и август. При стабильной санэпидситуации власти ожидают до 1,5 млн туристов в первый месяц активного курортного сезона.

Уровень загрузки отелей в последние два месяца лета ожидается высоким. "Это связано как с повышенным спросом на отдых и оздоровление в Крыму, так и с тем, что часть бронирований перенесена с предыдущих периодов, когда объекты размещения не могли принимать гостей", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, цены на отдых в Крыму пока остаются стабильными, сейчас можно купить туры "по максимально лояльным ценам". Однако повышение стоимости на пике сезона не исключено, власти призывают отели и санатории сдерживать ценники "с учетом общей экономической ситуации в стране".

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. На первом этапе, с 15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений (апрель-май) в 1 млн человек.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/