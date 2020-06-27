Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов

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Российская столица пока не готова к полноценному открытию туризма, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Что касается туристических потоков, то вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим", — сказал Собянин.

Он отметил, что, несмотря на работу в городе привлекательных для туристов ресторанов и магазинов, ограничивается "набор организованных групп туристов".

"Но и самое важное: для туристов очень привлекательно проведение крупных красивых красочных мероприятий. Пока они не заработают. И, естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет", — рассказал Собянин.

Он уточнил, что вопрос о возобновлении в Москве массовых мероприятий будет рассмотрен в июле.

Мэр обратил внимание на парадоксальность ситуации, связанной с реакцией горожан на введение ограничительных мер и их снятие.

"Это, конечно, парадокс: когда я призывал всех сидеть дома, многие москвичи с недоверием меня слушали и говорили, что что-то он там перегибает, наверное, этого не нужно делать, давайте лучше пойдем, погуляем. Когда я сейчас говорю, что можно гулять — ситуация улучшается, многие теперь говорят: "Да нет, он специально это делает, а ситуация гораздо хуже, чем он рассказывает", — сказал Собянин.

"Такая инертность присутствует, когда такие резкие изменения общественной жизни, эпидемиологической ситуации, ограничения. Это естественные процессы. Мы просто даже к обычной жизни, которая стала необычной на фоне прошедших трех месяцев изоляции, тоже должны теперь психологически адаптироваться и привыкнуть", — добавил он.

Источник: https://www.interfax.ru/