Казахстанский футбол сегодня: Стадионы «Жетысу» и «Кайрат» начнут принимать матчи

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Казахстанская футбольная лига проводит регулярные инспекции на стадионах страны, темсамым, способствуя восстановлению проведения матчей лиги.

Стало известно о допущении еще двух стадионов: стадиона футбольного клуба «Кайрат» и стадиона клуба «Жетысу». Инспекция отметила, что натуральный газон находится в нужном состоянии, а инфраструктура стадиона позволяет проводить матчи, согласно всем необходимым протоколам и техникам безопасности.

Футбол сегодня несколько пострадал от ситуации в мире, поэтому данная новость однозначно порадует поклонников казахстанской лиги. Основной стадион клуба «Жетысу», также получил зеленый свет, однако, тоже самое нельзя сказать о его резервном поле. Инспекция отметила, что состояние искусственного газона на резервном поле не соответствует необходимым нормам, а проведенные ранее реновационные работы не оказали должного результата. Ранее, стадион «Центральный» в городе Алматы, также получил разрешение на продолжение проведения игр.

Руководитель инспекции Олжас Абраев отметил, что состояние покрытия находится на очень высоком уровне и является образцовым для других стадионов страны, а меры безопасности и профилактики в рамках санитарного протокола помогут обеспечить безопасность проведения матчей, как игроков, так и фанатов футбола сегодня, которым так не терпится взглянуть на свои любимые команды в деле. Новое правило АПЛ касательно замен Положительный исход инспекции полей — это большой шаг для продолжения проведения футбольных игр в Казахстане, однако, пока сезон наберет полные обороты, фанатам все еще придется подождать. Но для тех, кто устал ждать возобновления сезона

в Казахстане, вот-вот настанет прекрасный момент. Ведь уже совсем скоро возобновит матчи АПЛ. Напомним, что недавно футболистам разрешили проводить контактные тренировки, индивидуально или в маленьких группах. Пока по плану, что все матчи будут проводится без зрителей, зато проходить они будут

каждый день. Сезон начинается со встреч:

«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед»,

«Манчестер Сити» и «Арсенал».

Однако, в этом сезон футболистов ждет одно важно изменение. Вместо обычных трех замен, до конца сезона будет разрешено проводить целых пять. Данное решение было принято по итогам заседании членов АПЛ. Это лишь временная поправка, которая будет в силе до конца 2020 года.

Английская премьер-лига далеко не первая, кто утвердил данную поправку. Несколько европейских футбольных лиг также ввели правило 5 замен. Это должно улучшить

качество игры, и дать командам больше возможностей после столь длительного перерыва

и отсутствия тренировок.

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