"Мы планируем расширить господдержку туроператоров. Если вы поручите, предложим меры, как субсидировать часть отдыха в составе организованных пакетных туров, когда есть место размещения — гарантированное и лицензированное — и средства передвижения", — сказал Чернышенко в ходе совещания главы правительства с вице-премьерами.

По его мнению, такие меры сделают российские курорты более доступными.

"Прошу разрешить в ближайшее время вам представить предложения по механизму такого субсидирования", — сказал Чернышенко.