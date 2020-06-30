"Полетная программа Coral Travel на курорты Краснодарского края начнется в июле: вылеты в Сочи стартуют 21 июля, в Анапу – 22 июля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 два раза в неделю из аэропорта Домодедово", — сказала она.

Полетная программа в Сочи (Адлер) запланирована до 10 октября, вылеты будут осуществляться по вторникам и субботам. В Анапу – до 30 сентября, вылеты по средам и воскресеньям. С августа количество рейсов на оба курорта будет увеличено до трех в неделю.

На курорты также можно добраться регулярными рейсами Red Wings, "Уральских авиалиний", S7, "Аэрофлота" и других авиакомпаний.

"Мы довольны продажами туров в Анапу и Сочи. Видим, что в последнюю неделю к ним произошел всплеск интереса. В связи с этим планируем поставить дополнительные рейсы помимо уже объявленной полетной программы", — отметила директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.

На минувшей неделе туроператоры отметили резкий скачок продаж туров в Краснодарский край в связи со снятием режима самоизоляции 21 июня. В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.

Неделя в санатории "Парус" в Анапе будет стоить 26,6 тыс. на человека (полный пансион) с перелетом. Отдых в отеле 3* "Бархатные сезоны" в Сочи – 14,2 тыс. рублей (без питания). Доступны для бронирования отели от бюджетной до люксовой ценовой категории.