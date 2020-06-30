Самые популярные ж/д-направления у россиян этим странным летом 2020
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру исследовал как складывается ситуация на рынке ж/д-перевозок.
Оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление. Если сравнить количество купленных в мае и июне ж/д-билетов на лето, то в июне их количество в 4 раза больше по сравнению с маем.
Важно, что у путешественников стал шире горизонт планирования: больше тех, кто покупает билеты с датой отправления через 2 недели и на более дальние расстояния. Напомним, всё это время покупались, в основном, билеты на ближайшие дни и в одну сторону.
Сейчас довольно заметна группа отправляющихся в летние месяцы, больше всего билетов оформлено на июнь. Кажется, люди обрели уверенность в завтрашнем дне и начали планировать свои поездки чуть дальше, чем могли до этого.
На какие летние месяцы путешественники бронируют билеты (по проданным жд/билетам с 1 мая)
|
Месяц отправления
|
Доля пассажиров
|
Июнь, 2020
|
71,3%
|
Июль, 2020
|
18,9%
|
Август, 2020
|
9,8%
Топ 10 самых популярных жд-маршрутов на лето 2020.
Были проанализированы все оформленные на сайте Туту.ру железнодорожные билеты, купленные после 1 мая, на лето (дата поездки с 1 июня по 1 сентября 2020), тип вагона: плацкарт и купе.
|
Направление
|
Рейтинг, лето, 2019
|
Рейтинг лето, 2020
|
Доля пассажиров, лето 2019
|
Доля пассажиров, лето 2020
|
Средний чек, 2019
|
Средний чек, 2020
|
Динамика цены
|
Москва — Петербург
|
1
|
1
|
8,0%
|
3,5%
|
2019
|
1801
|
-11%
|
Москва — Симферополь
|
-
|
2
|
-
|
1,8%
|
-
|
5782
|
-
|
Москва — Анапа
|
2
|
3
|
2,7%
|
1,6%
|
3677
|
4491
|
+22%
|
Москва — Казань
|
3
|
4
|
1,5%
|
1,1%
|
2462
|
2300
|
-7%
|
Москва — Саратов
|
7
|
5
|
0,9%
|
1,0%
|
2619
|
2281
|
-13%
|
Москва — Воронеж
|
18
|
6
|
0,5%
|
0,7%
|
2091
|
2225
|
+6%
|
Москва — Сочи
|
11
|
7
|
0,6%
|
0,6%
|
4524
|
5172
|
+14%
|
Москва — Лазаревское
|
10
|
8
|
0,6%
|
0,6%
|
4067
|
5146
|
+27%
|
Москва — Адлер
|
5
|
9
|
1,0%
|
0,6%
|
4293
|
5383
|
+25%
|
Москва — Самара
|
8
|
10
|
0,7%
|
0,6%
|
2576
|
2671
|
+4%
|
Москва — Белгород
|
6
|
11
|
0,9%
|
0,6%
|
2346
|
2418
|
+3%
|
Москва — Ростов-на-Дону
|
9
|
12
|
0,6%
|
0,6%
|
3345
|
3771
|
+13%
|
Москва — Новороссийск
|
4
|
13
|
1,1%
|
0,6%
|
3822
|
5002
|
+31%
Самый популярный летний маршрут на поезде: Москва — Петербург. Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга — маршрут из столицы в Симферополь. Напомним, железнодорожное сообщение с полуостровом открылось 23 декабря 2019 года. Поэтому маршрута нет в топе 2019 года.
Сейчас маршрут из Москвы в Симферополь — самое популярное курортное направление. Средняя цена билета выше, чем по другим курортным направлениям: это связано с тем, что по этому маршруту нет плацкартных вагонов, доступны билеты только в купе и СВ.
В топ-10 также вошли курортные маршруты из Москвы в Анапу, Сочи, Лазаревское, Адлер.
Источник: Туту.ру
Категория: Новости / Спорт и туризм