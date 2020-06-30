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Самые популярные ж/д-направления у россиян этим странным летом 2020

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру исследовал как складывается ситуация на рынке ж/д-перевозок.

Оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление. Если сравнить количество купленных в мае и июне ж/д-билетов на лето, то в июне их количество в 4 раза больше по сравнению с маем.

Важно, что у путешественников стал шире горизонт планирования: больше тех, кто покупает билеты с датой отправления через 2 недели и на более дальние расстояния. Напомним, всё это время покупались, в основном, билеты на ближайшие дни и в одну сторону.

Сейчас довольно заметна группа отправляющихся в летние месяцы, больше всего билетов оформлено на июнь. Кажется, люди обрели уверенность в завтрашнем дне и начали планировать свои поездки чуть дальше, чем могли до этого.

На какие летние месяцы путешественники бронируют билеты (по проданным жд/билетам с 1 мая)

Месяц отправления

Доля пассажиров

Июнь, 2020

71,3%

Июль, 2020

18,9%

Август, 2020

9,8%

 

Топ 10 самых популярных жд-маршрутов на лето 2020.

Были проанализированы все оформленные на сайте Туту.ру железнодорожные билеты, купленные после 1 мая, на лето (дата поездки с 1 июня по 1 сентября 2020), тип вагона: плацкарт и купе.

Направление

Рейтинг, лето, 2019

Рейтинг лето, 2020

Доля пассажиров, лето 2019

Доля пассажиров, лето 2020

Средний чек, 2019

Средний чек, 2020

Динамика цены

Москва — Петербург

1

1

8,0%

3,5%

2019

1801

-11%

Москва — Симферополь

-

2

-

1,8%

-

5782

-

Москва — Анапа

2

3

2,7%

1,6%

3677

4491

+22%

Москва — Казань

3

4

1,5%

1,1%

2462

2300

-7%

Москва — Саратов

7

5

0,9%

1,0%

2619

2281

-13%

Москва — Воронеж

18

6

0,5%

0,7%

2091

2225

+6%

Москва — Сочи

11

7

0,6%

0,6%

4524

5172

+14%

Москва — Лазаревское

10

8

0,6%

0,6%

4067

5146

+27%

Москва — Адлер

5

9

1,0%

0,6%

4293

5383

+25%

Москва — Самара

8

10

0,7%

0,6%

2576

2671

+4%

Москва — Белгород

6

11

0,9%

0,6%

2346

2418

+3%

Москва — Ростов-на-Дону

9

12

0,6%

0,6%

3345

3771

+13%

Москва — Новороссийск

4

13

1,1%

0,6%

3822

5002

+31%

 

Самый популярный летний маршрут на поезде: Москва — Петербург. Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга — маршрут из столицы в Симферополь. Напомним, железнодорожное сообщение с полуостровом открылось 23 декабря 2019 года. Поэтому маршрута нет в топе 2019 года.

Сейчас маршрут из Москвы в Симферополь — самое популярное курортное направление. Средняя цена билета выше, чем по другим курортным направлениям: это связано с тем, что по этому маршруту нет плацкартных вагонов, доступны билеты только в купе и СВ.

В топ-10 также вошли курортные маршруты из Москвы в Анапу, Сочи, Лазаревское, Адлер.

Источник: Туту.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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