Самые популярные ж/д-направления у россиян этим странным летом 2020

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру исследовал как складывается ситуация на рынке ж/д-перевозок.

Оживление наблюдается со второй половины мая, видна тенденция на постепенное восстановление. Если сравнить количество купленных в мае и июне ж/д-билетов на лето, то в июне их количество в 4 раза больше по сравнению с маем.

Важно, что у путешественников стал шире горизонт планирования: больше тех, кто покупает билеты с датой отправления через 2 недели и на более дальние расстояния. Напомним, всё это время покупались, в основном, билеты на ближайшие дни и в одну сторону.

Сейчас довольно заметна группа отправляющихся в летние месяцы, больше всего билетов оформлено на июнь. Кажется, люди обрели уверенность в завтрашнем дне и начали планировать свои поездки чуть дальше, чем могли до этого.

На какие летние месяцы путешественники бронируют билеты (по проданным жд/билетам с 1 мая)

Месяц отправления Доля пассажиров Июнь, 2020 71,3% Июль, 2020 18,9% Август, 2020 9,8%

Топ 10 самых популярных жд-маршрутов на лето 2020.

Были проанализированы все оформленные на сайте Туту.ру железнодорожные билеты, купленные после 1 мая, на лето (дата поездки с 1 июня по 1 сентября 2020), тип вагона: плацкарт и купе.

Направление Рейтинг, лето, 2019 Рейтинг лето, 2020 Доля пассажиров, лето 2019 Доля пассажиров, лето 2020 Средний чек, 2019 Средний чек, 2020 Динамика цены Москва — Петербург 1 1 8,0% 3,5% 2019 1801 -11% Москва — Симферополь - 2 - 1,8% - 5782 - Москва — Анапа 2 3 2,7% 1,6% 3677 4491 +22% Москва — Казань 3 4 1,5% 1,1% 2462 2300 -7% Москва — Саратов 7 5 0,9% 1,0% 2619 2281 -13% Москва — Воронеж 18 6 0,5% 0,7% 2091 2225 +6% Москва — Сочи 11 7 0,6% 0,6% 4524 5172 +14% Москва — Лазаревское 10 8 0,6% 0,6% 4067 5146 +27% Москва — Адлер 5 9 1,0% 0,6% 4293 5383 +25% Москва — Самара 8 10 0,7% 0,6% 2576 2671 +4% Москва — Белгород 6 11 0,9% 0,6% 2346 2418 +3% Москва — Ростов-на-Дону 9 12 0,6% 0,6% 3345 3771 +13% Москва — Новороссийск 4 13 1,1% 0,6% 3822 5002 +31%

Самый популярный летний маршрут на поезде: Москва — Петербург. Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга — маршрут из столицы в Симферополь. Напомним, железнодорожное сообщение с полуостровом открылось 23 декабря 2019 года. Поэтому маршрута нет в топе 2019 года.

Сейчас маршрут из Москвы в Симферополь — самое популярное курортное направление. Средняя цена билета выше, чем по другим курортным направлениям: это связано с тем, что по этому маршруту нет плацкартных вагонов, доступны билеты только в купе и СВ.

В топ-10 также вошли курортные маршруты из Москвы в Анапу, Сочи, Лазаревское, Адлер.

Источник: Туту.ру