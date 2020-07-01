В России открывается туристический сезон, 74 региона готовы принимать гостей

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Туристический сезон более чем в 70 субъектах РФ стартует 1 июля, ограничения для путешественников продолжат снимать в течение месяца.

В понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что уже сейчас в 64 регионах РФ можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля планируют открыться еще 10 регионов.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на протяжении первой недели июля ограничения на прием путешественников в субъектах РФ продолжат сниматься. По ее словам, туризм может стать одним из драйверов выхода регионов из кризиса. Она отметила, что в туристической отрасли работает 2 млн человек, в летний сезон – 5-6 млн человек.

Южные курорты – вне конкуренции

Начало курортного сезона в России сдвинулось из-за пандемии коронавируса. Те или иные ограничения на поездки ввело абсолютное большинство регионов РФ, в том числе на юге страны. Не принимали путешественников гостиницы и санатории, были закрыты достопримечательности, для въезда требовалась дорогостоящая справка об отсутствии COVID-19, либо въезд был в принципе запрещен.

Карантинные ограничения в Краснодарском крае были отменены только 21 июня. А в Крыму туристический сезон полноценно откроется 1 июля, с 15 июня гостиницы и санатории принимали местных жителей.

После снятия ограничений на поездки в эти регионы туроператоры отметили ажиотажный спрос на туры. В "Интуристе" предсказали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне. По информации министерства курортов и туризма республики Крым, только в июле полуостров могут посетить около 1,5 млн туристов.

Проблемы санаториев

После снятия ограничений не все объекты размещения пользуются одинаковым спросом. В тяжелой ситуации оказались санатории: с одной стороны, они имели возможность открыться первыми, еще 1 июня, но Роспотребнадзор обязал их требовать у гостей справки об отсутствии COVID-19 и об эпидокружении. Из-за этого туристы стали массово отказываться даже от уже забронированных туров – справки непросто получить, а для семьи из нескольких человек они ощутимо повышают стоимость отдыха.

Для гостиниц ведомство таких жестких требований не выставляло – сразу после открытия они могли принимать туристов без всяких справок. Санатории в результате несли огромные убытки, уступая отелям и, в особенности, частному сектору, где из-за роста спроса цены подскочили вдвое. В Госдуме заявили, что более половины санаторно-курортных организаций Краснодарского края не смогут возобновить работу с июля 2020 года из-за тяжелого финансового положения и жестких ограничений.

В последние выходные июня Роспотребнадзор все-таки отменил требование справок на коронавирус для постояльцев санаториев, но справки об отсутствии контактов с заболевшими оставил – из-за чего дискриминация здравниц сохранилась.

Правительство РФ рассчитывает, что в этом сезоне отпуск в России проведут около 22 млн россиян, цены в отелях сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в целом спрос на услуги туриндустрии в России начинает расти. В то же время загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%.

Туроператоры пока не видят роста цен, но предполагают, что он возможен по мере того, как будет расти объем бронирований, из-за дефицита мест в качественных объектах размещения. Уже сейчас в некоторых из них трудно подтверждать номера из-за высокого спроса.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ