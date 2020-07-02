Подарок от футбольной команды местному депутату

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Друзья, смотрите, какую футболку мне подарила футбольная команда К8.

Помните этих смелых, юрких мальчишек, которым в марте месяце я помог поехать на международный турнир в Минске, где они отстаивали честь нашего города? Да, тогда не удалось войти в тройку победителей, но главное, что юные спортсмены получили опыт и собственными глазами увидели уровень соперников — есть к чему стремиться!

Особенно приятно, что на футболке красуется 25-ый номер — номер моего округа! Обещаю, что буду надевать эту футболку с гордостью на футбольные соревнования и для игры в мяч со своими сыновьями.

Команде К8 подарил 10 футбольных мячей, чтобы оттачивали мастерство. Я за развитие детского спорта!

Середин Г.В.