Опрос: каждому второму туристу не на что путешествовать

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Чтобы отпуск в это непростое время состоялся, важны несколько факторов: транспортная доступность, желание путешественника и финансовые возможности.

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос на сайте сервиса и выяснил, готовы ли тратить путешественники накопления на отпуск. В опросе приняло участие 3 тысячи респондентов.

Каждый второй посетовал, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено. Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области». У 15% с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а 4% уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур.

Тех, кому не пришлось откладывать деньги на отпуск, - 8%. А 3% ответили, что планируют взять кредит на отпуск.

Итоги опроса: «Откладывали ли вы деньги на отпуск после карантина?»

51% — какой отпуск? Все накопления потрачены;

19% — денег в этот сезон мне хватит разве что только на поездки по области;

15% — да, лежат, ждут своего часа. Жду, когда откроется нужное мне направление;

8% — моя зарплата позволяет мне бронировать билеты, покупать туры без накоплений;

4% — да, уже потратил на билеты и забронировал отель;

3% — планирую взять кредит на отпуск.

Если обратиться к аналитическим данным Туту.ру, то можно сделать вывод, что путешествовать люди готовы. Напомним, на прошлой неделе, после новости об отмене режима самоизоляции в Москве, был резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

В целом аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру отмечает подъём спроса на все виды билетов. Если во второй половине мая мы фиксировали оживление на рынке авиа (в основном, на внутренних рейсах), то в июне фиксируем увеличение количества купленных авиабилетов за рубеж. Больше всего покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Белоруссию, есть Турция, Германия и Чехия на конец лета.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)