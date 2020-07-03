Проект "Туризм.Перезагрузка" посвящен старту туристического сезона в регионах

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Портал "Интерфакс-Туризм" запускает проект "Туризм. Перезагрузка", посвященный снятию карантинных ограничений и старту туристического сезона в регионах России.

Цель проекта – поддержать внутренний туризм в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и способствовать его скорейшему восстановлению. В его рамках регионы России будут рассказывать о том, какие ограничения действуют для туристов, а какие уже сняты или будут сняты в ближайшее время, какие справки или средства защиты нужно брать с собой в путешествие. Также мы будем в режиме реального времени сообщать о том, какие объекты открываются для посещения и какие ограничения в них действуют.

В рамках проекта мы поговорим об инициативах региональных администраций по туризму в этой сфере, новых маршрутах для туристов в регионах, новых объектах размещения и показа. И, конечно, расскажем, как растут потоки туристов в ваш регион.

Материалы проекта будут выходить на разных страницах – "Новости", "Интервью" и "Идеи для отдыха" — и собираться в общую рубрику на главной странице портала "Интерфакс-Туризм". Их анонсы появятся на портале "Интерфакс-Россия", посвященном российским регионам. Также информация будет включена в ежедневную b2b рассылку и опубликована в социальных сетях проекта: Twitter, "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Мы приглашаем к участию в проекте руководителей профильных департаментов региональных и муниципальных администраций, туристических компаний, перевозчиков, объектов размещения и культурных достопримечательностей.

Если вы туроператор, отель, ресторан, музей, тематический или зоопарк, туроператор – присоединяйтесь!

Источник: https://tourism.interfax.ru/