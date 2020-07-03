Pegas Touristik переносит туры на Алтай и Байкал из-за продления карантина

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Туроператор Pegas Touristik переносит туры на Алтай и в Иркутскую область в связи с продлением карантина в этих регионах, сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» в четверг гендиректор компании Анна Подгорная.

По словам Подгорной, туристы, которые приобрели билеты или туры на Алтай, охотно согласились на перенос поездок. «У нас достаточно туристов приобрели туры на Алтай. Мы предлагаем возврат денег либо перенос поездок. Большинство соглашаются перенести, чтобы поехать сразу после снятия карантина», — рассказала она. Pegas Touristik предлагает туда туры на 7-10 дней на популярный оздоровительный курорт «Белокуриха», а также экскурсионные туры к Мультинским и Шавлинским озерам.

Как отметила директор Pegas Touristik, похожая ситуация сложилась с поездками на Байкал. «Иркутская область продлила карантин, значит туда мы не полетим. Можно отправиться в Бурятию, но там долгий трансфер, который устроит не каждого туриста. Власти приняли решение, и мы не можем на него повлиять», — заключила она.

Подгорная также прокомментировала решение дочерней авиакомпании туроператора Nordwind, которая в четверг сообщила, что скорректировала летнее расписание полетов. Туристы в соцсетях пишут, что авиаперевозчик уведомил их об отмене рейсов по смс. Также они сообщали, что компания предлагала не полный возврат средств, а сертификат на скидку.

«Авиакомпания на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 скорректировала летнее расписание полетов в связи с низкой загрузкой некоторых рейсов. Мы не отказываемся от рейсов и направлений. Если условно из какого-то города было 20 рейсов в неделю, то их стало 18 в связи с оптимизацией маршрутной сети. Не все рейсы заполняются. А летать с низкой загрузкой сейчас не может себе позволить ни одна авиакомпания», — пояснила Подгорная, добавив, что оптимизация затронула только рейсы на тех направлениях, где их «более чем достаточно».

Как заявила гендиректор туроператора, клиенты приобретали как туры, так и отдельно авиабилеты. «В связи со сложившейся ситуацией мы предлагаем либо перенести поездку, либо вернуть деньги. Если турист – реальный пассажир авиакомпании, то ему вернут живые деньги в течение трех дней на банковскую карту, а не ваучеры», — подчеркнула Подгорная.

Источник: https://tourism.interfax.ru/