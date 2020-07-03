Назначен новый министр спорта Краснодарского края. Им стал Алексей Чернов.

/Спорт и туризм/

Андрей Марков, который возглавлял Министерство ранее, перешел на другую должность еще в апреле.

Решение о назначении нового главы ведомства было отложено до окончания карантина.

После ухода Маркова в департамент государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта России, исполняющим обязанности руководителя кубанского минспорта стал Сергей Мясищев. В апреле казалось, что Мясищев и займет эту должность. Но постановлением губернатора на пост назначен тридцатипятилетний Алексей Чернов.

Чернов родился в Сочи, много лет работал в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту и министерстве спорта, туризма и молодежной политики России. Он отвечал за координацию подготовки и проведения многих спортивных событий, самые знаковые из которых ЧМ по футболу 2018 и этап Формулы-1 Гран-при России в Сочи.