Доиграют и без тренера: что ждет "Спартак" после удаления Тедеско?

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На матче "Спартака" и "Локомотива "8 июля, с поля был удален тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Он получил две желтые карточки за споры с арбитром.

Матч 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:1. На 38-й минуте гол забил нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе, но на 43-й минуте "Локомотив" сравнял счет. По итогам 27 туров "Локомотив" занял второе место турнирной таблицы РПЛ, а " Спартак" расположился на седьмом. Доменико Тедеско дисквалифицировали ещё в первом тайме, и красно-белые доигрывали без своего главного тренера на трибуне. Главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко в эфире радио Sputnik рассказал о предполагаемых причинах резкого поведения Тедеско.

"Он ударил рукой по телевизионному приемнику, который даёт возможность смотреть видеоповторы. Он достаточно жестко высказался в адрес Николича, тренера "Локомотива". Демонстративно обратился к болельщикам для того, чтобы они его поддержали, что запрещено делать после удаления тренера. Он, как мы знаем, крушил раздевалку и сломал там стул. Если будет только два матча дисквалификации из трёх оставшихся туров, то это будет для него наилучшим результатом. Я думаю, такой повышенный психоз объяснялся не отставкой Цорна, а теми последствиями, которые она несёт. Видимо, Тедеско понимает, что период его работы в России подходит к концу", - отметил Яременко.

Удалению Тедеско предшествовала отставка генерального директора клуба Томаса Цорна. Он занимал этот пост с 2019 года. Сейчас руководство рассматривает нескольких кандидатов на эту должность, говорится на официальном сайте "Спартака". Замену обещают представить в ближайшие дни. Тем не менее, Тедеско пока остается в роли тренера команды. Его дисквалификация на последнем матче не должна сильно сказаться на результатах игры "Спартака", полагает Николай Яременко.

"Тренеры на трибуне это не сильно влияющая на результат история. Константин Иванович Бесков, который в 70-е и 80-е одерживал со "Спартаком" победы, вообще никогда не сидел на скамейке запасных с тренерским штабом. Он всегда сидел на трибуне, ему оттуда было интереснее, и он лучше видел рисунок игры. Это не мешало "Спартаку" одерживать победы", - сказал главный редактор «Советского спорта».

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/