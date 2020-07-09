Глава Ростуризма надеется, что россияне будут чаще путешествовать по стране

/Спорт и туризм/

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что россияне в будущем будут намного чаще путешествовать по стране.

"Есть статистика, где на одного гражданина нашей станы в год приходится 0,4 поездки. При этом в странах-лидерах мирового туризма на одного человека в год приходится 5-7 поездок. Это я говорю про внутренний туризм", — сказала Догузова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, ежегодно 60 млн россиян останавливаются в отелях на территории страны. При этом примерно половина – с целью отдыха и досуга, еще 30 млн – с бизнес целями.

"Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли позволить себе комфортные и доступные путешествия по нашей стране", — сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что с введением ограничений на выезд для развития внутреннего туризма "открылось окно возможностей", которое "не может не радовать".

"Это для вас тоже прекрасный шанс увидеть нашу страну. В ней есть много замечательных мест", — сказала Догузова.

Она отметила, что Ростуризм намерен развивать туристический потенциал Байкала, Алтая, Мурманской и Калининградской областей.

"У нас еще огромное количество прекрасных мест, где тоже нужно строить отели, еще больше, чем в Крыму и в Краснодарском крае. И они могут пользоваться и уже сейчас пользуются не меньшей популярностью, чем курорты юга России, и их мы безусловно будем развивать. Есть регионы, которые в долгосрочной перспективе способны дать гораздо больший синэргетический эффект, уже есть инфраструктура, уже есть дороги. Это, безусловно, Байкал, безусловно, Алтай, безусловно, регионы русского Севера, Мурманская область, конечно же, Крым и Краснодарский край – это наше все, это русская Балтика, Калининградская область", — сказала она.

Источник: https://tourism.interfax.ru/