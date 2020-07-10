Это было жарко: команды Севера и Юга сразились в онлайн-турнире «Ростелекома» по World of Tanks

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«Ростелеком» провел демонстрационный онлайн-турнир по игре World of Tanks между командами из самых южных и северных регионов России.

В виртуальном бою сразились киберспортсмены из Астрахани, Дагестана, ХМАО-Югры и Ямала.

В состав команд вошли по три игрока из числа победителей и призеров предыдущих турниров «Ростелекома», таких как «Южная битва», «Битва за Кавказ» и «Битва Севера». Прямой репортаж с поля боя на своих онлайн-каналах вели опытные блогеры Алексей «Near_You» Кучкин, Владислав «__NIDIN__» Фёдоров, Владислав «NesKwi» Канаев и Иван «BEOWULF422» Яворский, которые присоединились к танковым экипажам в качестве играющих тренеров, тем самым добавив азарта в соревнование и обеспечив возможность широкой аудитории наблюдать за сражениями. В качестве официального комментатора турнира выступил известный стример из мира World of Tanks Дмитрий «EL COMENTANTE». В общей сложности бои посмотрели свыше 50 000 человек.

Со стороны Юга сражались команды «Ultra» из Дагестана и «Mercy» из Астрахани, им противостояли северяне из «Дистрикт13» Ямало-Ненецкого автономного округа и «Будь Любезен» Ханты-Мансийского автономного округа.

«Для нас участие в подобных соревнованиях – возможность проявить лучшие качества и способности. Мы рады, что наш боевой настрой привел нас к победе и благодарны “Ростелекому” за такой необычный турнир, который компания подарила всем поклонникам игры World of Tanks», — рассказал Амир Магомедов, капитан дагестанской команды «ULTRA».

Первый раунд между командой Астрахани и командами Севера завершился вничью 5:5. Но уже в следующем раунде спокойный характер боев изменился, когда на игровое поле вывели свою технику дагестанские игроки. Сначала со счетом 4:1 они разгромили «Дистрикт13», а потом вырвали победу у «Будь Любезен» с результатом 3:2. Таким образом, безоговорочными лидерами шоу-матча стали команды Юга – с большим отрывом первое место заняли представители Дагестана, второе место игроки из Астрахани, а бронзу с равным количеством очков разделили команды ХМАО-Югры и Ямала. Победители получили призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming.

«Такие мероприятия расширяют границы и благодаря цифровой связи объединяют увлеченных людей даже с крайних регионов нашей большой страны. Сегодня, когда мир вынужден переводить активности в онлайн, наш турнир становится не просто игрой, а демонстрацией возможностей организации качественного досуга для большого количества участников при наличии стабильного высокоскоростного интернета. Уверен, что наша инициатива будет развиваться и вовлекать еще большее количество игроков и зрителей», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге.

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Источник: ПАО «Ростелеком»