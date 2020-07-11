Отдыхающие в Крыму взмолились об открытии турецких курортов

/Спорт и туризм/

Многие российские путешественники остались недовольны отдыхом на переполненных на фоне пандемии коронавируса отечественных курортах. Отзывам клиентов туроператоры поделились в закрытой профессиональной группе в Facebook, пишет TourDom.

Чаще всего туристы жаловались на огромное количество отдыхающих на пляжах Крыма и Кубани, где «люди буквально лежат друг на друге». Так, один из путешественников заснял побережье с моря и произнес в конце ролика с мольбой: «Откройте Турцию!»

Остановившаяся в крымском пансионате клиентка турагентства посетовала, что поначалу даже зонтов от солнца не хватало. В Ялте, с учетом штормового предупреждения, на улицах было не протолкнуться. По словам туристки, вечером в кафе не было свободных столиков, а такси пришлось ждать более часа.

Аналогичная ситуация сложилась в Сочи, где переполненными оказались даже дикие пляжи.

Ранее блогер-путешественник Илья Варламов сравнил цены на отдых в Крыму с другими мировыми курортами и пришел к выводу, что этим летом цены на проживание на полуострове в среднем в два раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей, по мнению Варламова, точно не в пользу полуострова.

Источник: https://www.mk.ru/economics/