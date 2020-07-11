Избран новый президент Союза биатлонистов России

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Новым президентом Союза биатлонистов России (СБР) стал Виктор Майгуров. В субботу он был единогласно избран на этот пост в ходе внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Майгуров был единственным кандидатом на пост главы организации после того, как в Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР. Это случилось 10 июля.

До этого Заслуженный мастер спорта РФ Майгуров был членом правления Союза биатлонистов России.

В бытность спортсменом, он становился двукратным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, а также многократным призёром чемпионатов мира.

Источник: https://www.mk.ru/