"Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР тестирование, которые получены не менее, чем за 3 дня до прибытия в Российскую Федерацию. И при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

По ее словам, граждане РФ, которые будут возвращаться на родину, "могут за 72 часа до прилета в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся".

"А могут по прилету в течение трех дней также провести соответствующие ПЦР-исследования для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом и дали, в зависимости от результата, право принятия решений по дальнейшим действиям в случае положительного теста на COVID будет приниматься в соответствии с национальным законодательством РФ", — сказала Голикова.

Также может проводиться и выборочное ПЦР-тестирование в аэропортах.

"Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", — добавила вице-премьер.