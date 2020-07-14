ФК «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в другое время из-за аномальной жары

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Игру ФК «Краснодар» и команды «Крылья Советов» перенесли на два часа вперед из-за погодных условий, сообщает Российская Премьер-Лига в своем телеграм-аккаунте. По прогнозу синоптиков, 15 июля в Самаре ожидается аномальная жара, которая может помешать футболистам.

Команды выйдут на поле стадиона «Самара Арена» не в 16:00, а в 18:00, по московскому времени. По самарскому – в 19:00.

Сейчас ФК «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице. В случае победы он сравняется по количеству очков с «Локомотивом». Хозяева встречи находятся на 15 месте.

Последним матчем краснодарцев стала игра с «Уралом». Напомним, «быки» обыграли «Урал» со счетом 3:0. Теперь, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов, они должны выигрывать все оставшиеся матчи, включая игру с «Крыльями Советов».

Кроме того, столицу Кубани ранее также посещала жара. За неделю в Краснодаре установились показатели тепла, ставшие историческим рекордом.

Источник: https://kuban.mk.ru/