Истории о врачах и волонтерах прозвучат на матчах ЧР по футболу

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Российская премьер-лига поддержала всенародную акцию «Пожалуйста, дышите!», инициированную медиагруппой «Россия сегодня».

Перед началом матчей 29-го тура чемпионата России по футболу игроки всех 16 команд РПЛ в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде выйдут на поле в футболках с именами и портретами героев акции – врачей и волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и сотрудников бригад «Скорой помощи». Истории тех, кто первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса в России, спортивные комментаторы также озвучат во время игры.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев: «Спорт и здоровье - фактические синонимы. Для нас очень важно, что футбольный мир солидарен с нашей акцией в поддержку медиков, солидарен с теми, кто стоит на страже здоровья всех россиян».

Президент РПЛ Сергей Прядкин: «Российская премьер-лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счет их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг».

Партнером акции «Пожалуйста, дышите!» в рамках 29 тура чемпионата России по футболу стал федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» (https://matchtv.ru).

Управляющий директор «Матч ТВ» Александр Тащин: «Наш канал и весь холдинг «Газпром-медиа», как партнер движения «Волонтеры-медики», оказывает постоянную информационную поддержку врачам и их добровольным помощникам. Это люди, которые в полной мере заслуживают самой широкой и искренней народной благодарности. Здоровья вам, наши дорогие, отважные врачи, санитары, медсестры, волонтеры! Спасибо вам! И, пожалуйста, дышите!»

С момента своего старта в конце мая акция «Пожалуйста, дышите!» (http://breathe.ria.ru) стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже свыше пятисот историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА «Россия сегодня», организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной. Комментируя такое решение, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции датами.

Акция «Пожалуйста, дышите!» (http://breathe.ria.ru) - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru (https://breathe.ria.ru). Полные правила акции указаны там же.

Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО «Национальные приоритеты»/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.

Информационные и отраслевые партнеры акции «Пожалуйста, дышите!»: благотворительный фонд «Система» (http://bf.sistema.ru/), федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» (https://matchtv.ru/) , телеканал «Москва 24» (https://www.m24.ru/), сайт «Комсомольской правды» KP.RU (https://www.kp.ru/), ИД «Аргументы и факты» (https://aif.ru/), коммуникационная группа LBL (https://www.lbl.ru/), а также федеральный новостной портал NEWS.ru (https://news.ru/).

Источник: https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/