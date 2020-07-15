Куда отправятся российские путешественники в августе?

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные бронирований авиабилетов с вылетом в августе 2020 года.

. В топ самых популярных направлений попали рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, а летят путешественники преимущественно на российские морские курорты. Отдельно отмечаем рост популярности Анапы. Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом, а заметнее всего подешевели билеты на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Сочи.

Топ-15 популярных авианаправлений по России в августе 2020 года

Направление Номер в рейтинге, Август 2019 Номер в рейтинге, Август 2020 Доля пассажиров, Август 2019 Доля пассажиров, Август 2020 Средний чек 2019 (рубли) Средний чек 2020 (рубли) Изменение цены за год Москва — Симферополь 1 1 9,7% 13,0% 8389 7114 -15% Москва — Сочи 2 2 7,3% 8,3% 7302 5997 -18% Москва — Анапа 3 3 3,7% 7,4% 7129 5383 -24% Санкт-Петербург — Симферополь 4 4 3,1% 4,0% 9616 8356 -13% Москва — Калининград 5 5 2,6% 2,7% 5895 4659 -21% Санкт-Петербург — Сочи 8 6 1,5% 2,6% 10493 6777 -35% Москва — Геленджик 6 7 2,0% 2,5% 6985 6037 -14% Москва — Краснодар 7 8 1,7% 1,5% 6076 4555 -25% Санкт-Петербург — Анапа 14 9 0,8% 1,4% 10297 8121 -21% Сочи — Екатеринбург 12 10 0,8% 1,0% 11129 8447 -24% Москва — Минеральные Воды 9 11 1,4% 1,0% 6167 4449 -28% Санкт-Петербург — Калининград 16 12 0,7% 0,9% 5734 4636 -19% Екатеринбург — Анапа 29 13 0,5% 0,9% 11504 8488 -26% Санкт-Петербург — Краснодар 15 14 0,7% 0,7% 8940 6924 -23% Москва — Санкт-Петербург 33 15 0,5% 0,7% 5105 3042 -40%

*В таблице представлены данные на основе авиабилетов, проданных с 1 мая по 14 июля; сами путешествия запланированы с 1 по 31 августа. Динамика цен — год к году. Средний чек указан за перелёт в одну сторону.

Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Российские путешественники после ослабления ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, уже отправились на отечественные курорты и планируют поездки туда на август и бархатный сезон. Карта маршрутов разнообразна: путешественников из Москвы в августе будут принимать Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды. Также в топ-15 вошли рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. В рейтинг попали морские маршруты из Санкт-Петербурга: в Симферополь, Сочи, Анапу, а также усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом маршрут Петербург — Калининград.

В топ также попал рейс Екатеринбург — Анапа. Если в прошлом году рейс из столицы Урала в Анапу практически замыкал третью десятку, то сейчас он на 13 месте. Отметим, что Анапа как направление для морского отдыха стала заметно популярнее не только у екатеринбуржцев, но и у путешественников из Москвы и Петербурга. Доля купленных билетов в Анапу из этих городов выросла в два раза.

По всем направлениям из топ-15 фиксируем снижение среднего чека на авиабилет по сравнению с прошлым августом. Больше всего цены снизились на перелёты из Москвы в Санкт-Петербург (-40%) и из Санкт-Петербурга в Сочи (-35%).

В среднем чек на перелёт по России в августе 2020 года в одну сторону на 19% ниже, чем в августе прошлого года (снижение с 10 442 до 8 467 рублей).

Динамика цен в июле 2020 к августу 2020

(на основе проданных авиабилетов с 1 мая по 14 июля).

Цены на авиабилеты с вылетом в августе подросли.

Месяц поездки Средний чек в одну сторону Июль, 2020 6528 Август, 2020 8315

В августе 2020 средний чек на 27% выше, чем в июле 2020.

Как меняются цены на авиабилеты в августе по сравнению с июлем по некоторым топовым направлениям

(смотрим оформленные билеты в одну сторону, дата покупки: с 1 мая по 14 июля).

Направление июл.20 авг.20 Динамика цены Москва — Симферополь 6363 6325 -0,6% Москва — Сочи 5160 5585 +7,6% Москва — Анапа 5181 5038 -2,8% Москва — Геленджик 5668 5341 -6,1% Москва — Краснодар 4439 4415 -0,5% Москва — Калининград 4677 4598 -1,7% Москва — Петербург 2345 2821 +16,9% Москва — Мин.Воды 3426 4186 +18,2%

Направление июл.20 авг.20 Динамика

цены Санкт-Петербург — Симферополь 7474 7616 +1,9% Санкт-Петербург — Сочи 6297 6017 -4,4% Санкт-Петербург — Анапа 7172 7226 +0,8% Санкт-Петербург — Калининград 4832 4541 -6,0% Санкт-Петербург — Краснодар 5775 6315 +9,4%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)