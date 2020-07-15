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Куда отправятся российские путешественники в августе?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные бронирований авиабилетов с вылетом в августе 2020 года.

. В топ самых популярных направлений попали рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, а летят путешественники преимущественно на российские морские курорты. Отдельно отмечаем рост популярности Анапы. Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом, а заметнее всего подешевели билеты на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Сочи.

Топ-15 популярных авианаправлений по России в августе 2020 года

Направление

Номер в рейтинге, Август 2019

Номер в рейтинге, Август 2020

Доля пассажиров, Август 2019

Доля пассажиров, Август 2020

Средний чек 2019 (рубли)

Средний чек 2020 (рубли)

Изменение цены за год

Москва — Симферополь

1

1

9,7%

13,0%

8389

7114

-15%

Москва — Сочи

2

2

7,3%

8,3%

7302

5997

-18%

Москва — Анапа

3

3

3,7%

7,4%

7129

5383

-24%

Санкт-Петербург — Симферополь

4

4

3,1%

4,0%

9616

8356

-13%

Москва — Калининград

5

5

2,6%

2,7%

5895

4659

-21%

Санкт-Петербург — Сочи

8

6

1,5%

2,6%

10493

6777

-35%

Москва — Геленджик

6

7

2,0%

2,5%

6985

6037

-14%

Москва — Краснодар

7

8

1,7%

1,5%

6076

4555

-25%

Санкт-Петербург — Анапа

14

9

0,8%

1,4%

10297

8121

-21%

Сочи — Екатеринбург

12

10

0,8%

1,0%

11129

8447

-24%

Москва — Минеральные Воды

9

11

1,4%

1,0%

6167

4449

-28%

Санкт-Петербург — Калининград

16

12

0,7%

0,9%

5734

4636

-19%

Екатеринбург — Анапа

29

13

0,5%

0,9%

11504

8488

-26%

Санкт-Петербург — Краснодар

15

14

0,7%

0,7%

8940

6924

-23%

Москва — Санкт-Петербург

33

15

0,5%

0,7%

5105

3042

-40%

*В таблице представлены данные на основе авиабилетов, проданных с 1 мая по 14 июля; сами путешествия запланированы с 1 по 31 августа. Динамика цен — год к году. Средний чек указан за перелёт в одну сторону.

Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Российские путешественники после ослабления ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, уже отправились на отечественные курорты и планируют поездки туда на август и бархатный сезон. Карта маршрутов разнообразна: путешественников из Москвы в августе будут принимать Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды. Также в топ-15 вошли рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. В рейтинг попали морские маршруты из Санкт-Петербурга: в Симферополь, Сочи, Анапу, а также усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом маршрут Петербург — Калининград.

В топ также попал рейс Екатеринбург — Анапа. Если в прошлом году рейс из столицы Урала в Анапу практически замыкал третью десятку, то сейчас он на 13 месте. Отметим, что Анапа как направление для морского отдыха стала заметно популярнее не только у екатеринбуржцев, но и у путешественников из Москвы и Петербурга. Доля купленных билетов в Анапу из этих городов выросла в два раза.

По всем направлениям из топ-15 фиксируем снижение среднего чека на авиабилет по сравнению с прошлым августом. Больше всего цены снизились на перелёты из Москвы в Санкт-Петербург (-40%) и из Санкт-Петербурга в Сочи (-35%).

В среднем чек на перелёт по России в августе 2020 года в одну сторону на 19% ниже, чем в августе прошлого года (снижение с 10 442 до 8 467 рублей).

Динамика цен в июле 2020 к августу 2020

(на основе проданных авиабилетов с 1 мая по 14 июля).

Цены на авиабилеты с вылетом в августе подросли.

Месяц поездки

Средний чек в одну сторону

Июль, 2020

6528

Август, 2020

8315

В августе 2020 средний чек на 27% выше, чем в июле 2020.

Как меняются цены на авиабилеты в августе по сравнению с июлем по некоторым топовым направлениям

 (смотрим оформленные билеты в одну сторону, дата покупки: с 1 мая по 14 июля).

Направление

июл.20

авг.20

Динамика цены

Москва — Симферополь

6363

6325

-0,6%

Москва — Сочи

5160

5585

+7,6%

Москва — Анапа

5181

5038

-2,8%

Москва — Геленджик

5668

5341

-6,1%

Москва — Краснодар

4439

4415

-0,5%

Москва — Калининград

4677

4598

-1,7%

Москва — Петербург

2345

2821

+16,9%

Москва — Мин.Воды

3426

4186

+18,2%

 

 

Направление

         июл.20

авг.20

Динамика
цены

Санкт-Петербург — Симферополь

7474

7616

+1,9%

 

Санкт-Петербург — Сочи

6297

6017

-4,4%

 

Санкт-Петербург — Анапа

7172

7226

+0,8%

 

Санкт-Петербург — Калининград

4832

4541

-6,0%

 

Санкт-Петербург — Краснодар

5775

6315

+9,4%

 
             

 

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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