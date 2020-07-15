Куда отправятся российские путешественники в августе?
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные бронирований авиабилетов с вылетом в августе 2020 года.
. В топ самых популярных направлений попали рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Екатеринбурга, а летят путешественники преимущественно на российские морские курорты. Отдельно отмечаем рост популярности Анапы. Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом, а заметнее всего подешевели билеты на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Сочи.
Топ-15 популярных авианаправлений по России в августе 2020 года
|
Направление
|
Номер в рейтинге, Август 2019
|
Номер в рейтинге, Август 2020
|
Доля пассажиров, Август 2019
|
Доля пассажиров, Август 2020
|
Средний чек 2019 (рубли)
|
Средний чек 2020 (рубли)
|
Изменение цены за год
|
Москва — Симферополь
|
1
|
1
|
9,7%
|
13,0%
|
8389
|
7114
|
-15%
|
Москва — Сочи
|
2
|
2
|
7,3%
|
8,3%
|
7302
|
5997
|
-18%
|
Москва — Анапа
|
3
|
3
|
3,7%
|
7,4%
|
7129
|
5383
|
-24%
|
Санкт-Петербург — Симферополь
|
4
|
4
|
3,1%
|
4,0%
|
9616
|
8356
|
-13%
|
Москва — Калининград
|
5
|
5
|
2,6%
|
2,7%
|
5895
|
4659
|
-21%
|
Санкт-Петербург — Сочи
|
8
|
6
|
1,5%
|
2,6%
|
10493
|
6777
|
-35%
|
Москва — Геленджик
|
6
|
7
|
2,0%
|
2,5%
|
6985
|
6037
|
-14%
|
Москва — Краснодар
|
7
|
8
|
1,7%
|
1,5%
|
6076
|
4555
|
-25%
|
Санкт-Петербург — Анапа
|
14
|
9
|
0,8%
|
1,4%
|
10297
|
8121
|
-21%
|
Сочи — Екатеринбург
|
12
|
10
|
0,8%
|
1,0%
|
11129
|
8447
|
-24%
|
Москва — Минеральные Воды
|
9
|
11
|
1,4%
|
1,0%
|
6167
|
4449
|
-28%
|
Санкт-Петербург — Калининград
|
16
|
12
|
0,7%
|
0,9%
|
5734
|
4636
|
-19%
|
Екатеринбург — Анапа
|
29
|
13
|
0,5%
|
0,9%
|
11504
|
8488
|
-26%
|
Санкт-Петербург — Краснодар
|
15
|
14
|
0,7%
|
0,7%
|
8940
|
6924
|
-23%
|
Москва — Санкт-Петербург
|
33
|
15
|
0,5%
|
0,7%
|
5105
|
3042
|
-40%
*В таблице представлены данные на основе авиабилетов, проданных с 1 мая по 14 июля; сами путешествия запланированы с 1 по 31 августа. Динамика цен — год к году. Средний чек указан за перелёт в одну сторону.
Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Российские путешественники после ослабления ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, уже отправились на отечественные курорты и планируют поездки туда на август и бархатный сезон. Карта маршрутов разнообразна: путешественников из Москвы в августе будут принимать Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды. Также в топ-15 вошли рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. В рейтинг попали морские маршруты из Санкт-Петербурга: в Симферополь, Сочи, Анапу, а также усилил свои позиции по сравнению с прошлым годом маршрут Петербург — Калининград.
В топ также попал рейс Екатеринбург — Анапа. Если в прошлом году рейс из столицы Урала в Анапу практически замыкал третью десятку, то сейчас он на 13 месте. Отметим, что Анапа как направление для морского отдыха стала заметно популярнее не только у екатеринбуржцев, но и у путешественников из Москвы и Петербурга. Доля купленных билетов в Анапу из этих городов выросла в два раза.
По всем направлениям из топ-15 фиксируем снижение среднего чека на авиабилет по сравнению с прошлым августом. Больше всего цены снизились на перелёты из Москвы в Санкт-Петербург (-40%) и из Санкт-Петербурга в Сочи (-35%).
В среднем чек на перелёт по России в августе 2020 года в одну сторону на 19% ниже, чем в августе прошлого года (снижение с 10 442 до 8 467 рублей).
Динамика цен в июле 2020 к августу 2020
(на основе проданных авиабилетов с 1 мая по 14 июля).
Цены на авиабилеты с вылетом в августе подросли.
|
Месяц поездки
|
Средний чек в одну сторону
|
Июль, 2020
|
6528
|
Август, 2020
|
8315
В августе 2020 средний чек на 27% выше, чем в июле 2020.
Как меняются цены на авиабилеты в августе по сравнению с июлем по некоторым топовым направлениям
(смотрим оформленные билеты в одну сторону, дата покупки: с 1 мая по 14 июля).
|
Направление
|
июл.20
|
авг.20
|
Динамика цены
|
Москва — Симферополь
|
6363
|
6325
|
-0,6%
|
Москва — Сочи
|
5160
|
5585
|
+7,6%
|
Москва — Анапа
|
5181
|
5038
|
-2,8%
|
Москва — Геленджик
|
5668
|
5341
|
-6,1%
|
Москва — Краснодар
|
4439
|
4415
|
-0,5%
|
Москва — Калининград
|
4677
|
4598
|
-1,7%
|
Москва — Петербург
|
2345
|
2821
|
+16,9%
|
Москва — Мин.Воды
|
3426
|
4186
|
+18,2%
|
Направление
|
июл.20
|
авг.20
|
Динамика
|
Санкт-Петербург — Симферополь
|
7474
|
7616
|
+1,9%
|
|
Санкт-Петербург — Сочи
|
6297
|
6017
|
-4,4%
|
|
Санкт-Петербург — Анапа
|
7172
|
7226
|
+0,8%
|
|
Санкт-Петербург — Калининград
|
4832
|
4541
|
-6,0%
|
|
Санкт-Петербург — Краснодар
|
5775
|
6315
|
+9,4%
|
Источник: Tutu.ru (Туту.ру)
Категория: Новости / Спорт и туризм