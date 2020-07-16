Законопроект о регулировании деятельности экскурсоводов и гидов принят в первом чтении

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Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В соответствии с законопроектом, на федеральном уровне будут установлены единые нормы по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок и критерии их аттестации. Он также предусматривает меры защиты национального туристского рынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками получат только граждане России.

В отношении инструкторов-проводников будет введено обязательное требование оказания первой помощи сопровождаемым туристам в случае необходимости, а также наличие стажировки на соответствующем виде туристского маршрута.

Законопроектом подразумевается, что экскурсовод и гид-переводчик не смогут оказывать услуги без прохождения аттестации или получения аттестата. Аттестация будет проводится органом государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, на территории которого экскурсоводы планируют оказывать свои услуги. Для того, чтобы провести аттестацию, будут образовываться межрегиональные аттестационные комиссии, деятельность которых осуществляется на основании соглашений между органами государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Проведение аттестации планируется проводить один раз в пять лет для того, чтобы подтверждать соответствующий уровень квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В тексте законопроекта также говорится, что экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники, оказывающие услуги на туристских маршрутах и осуществляющие деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на туристских маршрутах, предусмотренную законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона.

На сайте Госдумы отмечается, что поправки к законопроекту ко второму чтению будут рассматриваться до 13 августа.

Документ подготовлен в министерстве экономического развития РФ.

"Основная цель законопроекта – повышение защиты интересов и безопасности потребителей туристских услуг. Законопроект заложит фундамент для построения системы норм об экскурсионной деятельности и позволит создать прозрачный и контролируемый рынок", — считает замглавы ведомства Сергей Галкин.

Ранее в Минэкономразвития оценивали существующий в России рынок профессиональных экскурсоводов и гидов примерно в 8 тысяч человек, инструкторов-проводников — в 2 тысячи. По данным ведомства, большинство специалистов уже подходят по предлагаемым квалификационным требованиям и не потребуют переобучения.

Источник: https://tourism.interfax.ru/