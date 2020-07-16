Загрузка первых туристических рейсов на Алтай составляет 90%

/Спорт и туризм/

Туроператор "Пегас Туристик" 18 июля запускает туристическую полетную программу в Горно-Алтайск из Москвы и Петербурга совместно с авиакомпанией Nordwind, загрузка первых рейсов составляет 90%, сообщил журналистам коммерческий директор авиакомпании Антон Матис.

"В Горно-Алтайск мы летим с 18 июля, полеты будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы на начальной стадии запланированы три рейса в неделю, из Петербурга – два. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 на 189 мест. В итоге мы предложим для пассажиров из европейской части России чуть менее тысячи мест в неделю. На начальном этапе это более чем достаточно для того, чтобы развивать туристический регион", — рассказал он на онлайн пресс-конференции, посвященной запуску туристической полетной программы в Горно-Алтайск.

По словам Матиса, загрузка первых рейсов из Москвы и Петербурга в Горно-Алтайск приближается к 90%.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, первый рейс из столицы состоится в 9:25, из Петербурга – в 23:45. Время в полете составит чуть более четырех часов.

Генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная рассказала, что компания впервые предлагает пакетные туры в Горно-Алтайск.

"Мы сформировали ценовые предложения месяца два назад и продажи идут очень активно. Минимальная цена на неделю за человека в отеле со всеми удобствами с завтраками составляет порядка 19 тыс., включая перелет, проживание, трансфер и страховку. Я думаю, эта цена доступна для большинства туристов, которые захотят посетить Горно-Алтайск", — сообщила она.

Подгорная добавила, что в среднем ценовом сегменте стоимость тура составит порядка 24 тыс., включая тот же набор услуг и размещение в отеле 4*. "Есть и вип-туры за 80 тыс. рублей в сутки, эти объекты были проданы сразу по мере их выставления в продажу. Отсюда можно сделать вывод, как стремятся наши селебрити в эти места", — сказала гендиректор.

Всего, по ее словам, в продажу будет выставлено 94 объекта размещения, сейчас на сайте туроператора представлены 20.

Как отметил Маттис, в этом году фокус авиакомпаний сместился в основном в сторону внутренних перелетов, поэтому Nordwind поставила более 60 туристических рейсов по России. "Понятно, что большая часть из них была направлена на черноморское побережье, однако есть и исключения, например, Балтика, Горный Алтай. Мы считаем, что Алтай имеет колоссальный внутренний потенциал для развития туризма", — добавил он.

Источник: https://tourism.interfax.ru/