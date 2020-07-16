Украинские туристы поделились впечатлениями об отдыхе в Турции после карантина

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Первые украинские туристы, посетившие Турцию после возобновления авиасообщения между странами, поделились впечатлениями об отдыхе, а также условиях проживания в отелях курортов.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной 1 июля.

Турист Юрий Шеремет отдохнул на курорте Бодрум на берегу Эгейского моря. "Турция действительно открыта для туристов. При перелете никаких проблем, задержек и спецпроцедур нет. В аэропорту Борисполь измерили температуру, в Бодруме нет. Единственное новшество — находиться надо друг от друга на паспортном контроле на расстоянии 1,5 м. На скорость движения очереди это не влияет", — рассказал он в Facebook.

По словам Шеремета, при заселении в отель дополнительного тестирования или медицинского обследования не было, "но сотрудники гостиницы регулярно измеряют температуру электронными градусниками везде, куда входишь", — пояснил он. Строгие меры предприняты и в отношении питания: вместо "шведских столов" обслуживают официанты. Меню бумажные одноразовые. Отдыхающие могут быть без масок, персонал ходит в средствах защиты.

"Народу в отеле на порядок меньше обычного. Везде регулярно все протирают и моют, включая тренажеры в спортзале после каждого посетителя", — добавил он.

Как отмечает газета Daily Sabah, на прошлой неделе на курорты Турции прибыло около 1,5 тысячи украинских туристов, но, по словам отельеров загрузка пока составляет менее 10% от прошлогодних показателей. Они надеются, что ситуация улучшится после середины июля-в августе, когда частота рейсов возрастет. По их мнению, к этому времени туристический сектор начнет набирать обороты и гостиницы будут загружены уже на 50%. По словам координатора по туризму в Akka Hotels Ашкина Кахрамана, владельцы объектов размещения планируют сохранить такие цифры для обеспечения социального дистанцирования.

В прошлом году Турцию посетили 1,5 млн украинских туристов.

Источник: https://tourism.interfax.ru/