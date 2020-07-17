Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах
Битком забитый пляж Адлера привлек внимание пользователей Сети. Многие были неприятно удивлены тем, что на отечественном курорте произошло такое столпотворение из отдыхающих.
На кадрах, опубликованных в паблике "Типичный Сочи" во "Вконтакте", видно пляж Мандарин в центре Адлера, на котором купаются сотни человек.
"Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются", — написал автор видео.
В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходиться "лежать друг на друге" из-за недостатка свободного места.
"Сомнительное удовольствие", "Это не отдых, а ужас", "Люди сошли с ума ради моря, в которое даже войти спокойно нельзя, потому что очередь…", – пишут в комментариях под видео.
Местные жители при этом добавили, что туристы просто не знают "места". По их словам, "по краям" Адлера и в Лазаревском людей гораздо меньше, а на пляжах Геленджика и Кабардинки отдыхающих не больше, чем в сентябре. Что касается взрывной популярности Сочи, то это пойдет лишь на пользу бизнесу. "Главное, чтобы потом все дружно в больничку не слегли", – заметили в Сети.
Источник: https://www.mk.ru/
Категория: Новости / Спорт и туризм