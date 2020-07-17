С 18 июля в первом тематическом парке страны открываются все аттракционы и увеличивается время работы.
Сейчас в Сочи Парке 22 аттракциона – 19 семейных и детских и 3 экстремальных, включая самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России.
Планируется, что в этом сезоне развлечений станет больше, и в Сочи Парке появится новый детский аттракцион – водная горка Морской конек. Кроме того, гостей ждут в дельфинарии, совариуме, на детских игровых площадках, открыты ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.
На всей территории Сочи Парка действуют максимальные меры для обеспечения комфорта и безопасности наших гостей, соблюдаются утвержденные санитарные нормы.
С 18 июля Сочи Парк и аттракцион Богатырские гонки, находящийся у отеля-замка Богатырь, открыты с 10.00 до 22.00 без выходных.
Билеты с открытой датой, которые можно было приобрести через официальный сайт, действуют с 18 июля по 8 ноября 2020 года включительно.
Подробности о работе Сочи Парка – на sochipark.ru.
Источник: АО «Сочи Парк»
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