Неосторожное самоубийство: ЦСКА упустил Лигу чемпионов

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Итак ,"Зенит" коронован, все путевки в еврокубки через чемпионат тоже почти добыты - болельщикам можно переключаться на Кубок. Причем среди фанатов будут игроки ЦСКА и "Динамо" - первым нужна победа в турнире "Зенита", чтобы избежать квалификацию Лиги Европы, вторым - чтобы в нее попасть.

Упущенная командой Ганчаренко Лига чемпионов - это такое футбольное самоубийство по неосторожности. И тренер виноват в происшедшем в последнюю очередь: в его распоряжении нет других исполнителей, которые были бы обучены выносить мяч из штрафной, не задевая ноги соперника, или хотя бы не касаясь его руками. У тебя сзади играют сверхнадежный Акинфеев - и сразу несколько защитников, обладающих способностями к самострелу на ровном месте. А когда их "усилий" не хватит, на помощь легко могут подтянуться партнеры.

После назначения Шамиля Газизова вторым человеком в "Спартак" много стали говорить об "Уфе" чуть ли как не о фабрике молодых звезд - смотрите, сколько народу за последние годы было продано в топ-клубы. Но, во-первых, это все-таки наши "топы" (за исключением трансфера Зинченко в "Манчестер Сити", но его англичане вели еще со времен юношеской сборной Украины, а не открыли в российском чемпионате), а во-вторых, взгляните попристальней на купленных ЦСКА у "Уфы" Облякова с Дивеевым.

В связи с невозможностью приобретать, как бы сказал Леонид Слуцкий, "игроков другой ценовой категории", ЦСКА взял двух перспективных, но очень сырых футболистов. И на сегодня они, уже немало поиграв за "армейцев", ровно такими же остаются. Потеря места в Лиге чемпионов пошла с трижды дурацкого фола Облякова на Кварацхелии в игре с "Рубином" За такие подкаты в штрафной в ДЮСШ предлагают сдать форму и больше не приходить на тренировки - там тренеры тоже хотят кушать и выигрывать. (Но вообще, конечно, это такая классика жанра: хитрый Хвича прокидывает в углу штрафной мяч, и ждет, когда ему в ноги кинется честный Иван - и Ваня летит, как на пожар с ведром керосина вместо воды).

Облякову простительно по молодости? Но его ровесник Влашич второй год тащит за собой команду, а Иван лишь пытается ему подыгрывать - и пока не очень понятно, за счет чего он мог бы в ближайшее время подтянуться к хорвату. Дивеев, конечно, помоложе будет, но это же не повод опрокидывать в штрафной Эдера вместо мяча. И вот как тренеру с этим бороться, когда вы все с игры создаете, а вам одинннадцатиметровыми возвращают? Тут не в Беларусь - на луну улететь потянет.

А вот "Локомотив" можно только поздравить. Помните, как негодовал Семин, когда клуб упустил Кварацхелию? И только теперь, когда Хвича тормознул ЦСКА, стало понятно, насколько дальновидный это был ход со стороны менеджмента. А Николич? Приехал - и не проиграл ни разу! Спросил у помощников Семина - кто тут у вас пенальтист? - и не стал ничего менять, даже когда Алексей Миранчук однажды попал с "точки" в штангу. Зато сколько забил! И штаб тренерский теперь самый дружный и многочисленный, и воспитанников - полная заявка.

Вот только с потерей всего двух человек, Жоао Мариу и Миранчука-пенальтиста, карета легко может превратиться в тыкву. Причем Алексею, в отличие от Жоао, не обязательно далеко уезжать - "Зенит" может всю идилию в "Локо" порушить одним легким бухгалтерским движением - в "Динамо" тоже когда-то не верили, что за ставшего незаменимым у них Данни в Санкт-Петербурге найдутся 30 миллионов евро отступных.

Но "Зенит" тогда всю сумму спокойно выплатил. Одним днем и одним траншем.

Источник: https://www.mk.ru/