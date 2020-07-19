Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах

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В Сети призвали срочно "открывать Абхазию и Турцию".

Битком забитый пляж Адлера привлек внимание пользователей Сети. Многие были неприятно удивлены тем, что на отечественном курорте произошло такое столпотворение из отдыхающих.

На кадрах, опубликованных в паблике "Типичный Сочи" во "Вконтакте", видно пляж Мандарин в центре Адлера, на котором купаются сотни человек.

"Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются", — написал автор видео.

В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходиться "лежать друг на друге" из-за недостатка свободного места.

"Сомнительное удовольствие", "Это не отдых, а ужас", "Люди сошли с ума ради моря, в которое даже войти спокойно нельзя, потому что очередь…", – пишут в комментариях под видео.

Местные жители при этом добавили, что туристы просто не знают "места". По их словам, "по краям" Адлера и в Лазаревском людей гораздо меньше, а на пляжах Геленджика и Кабардинки отдыхающих не больше, чем в сентябре. Что касается взрывной популярности Сочи, то это пойдет лишь на пользу бизнесу. "Главное, чтобы потом все дружно в больничку не слегли", – заметили в Сети.

Источник: https://www.mk.ru