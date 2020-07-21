В комитете Госдумы по туризму сменился глава

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Развитие внутреннего туризма не только во время форс-мажоров, вроде закрытых границ, станет одной из основных целей комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи, заявил новый глава комитета Борис Пайкин в интервью радио Sputnik.

Думский комитет по туризму получил нового главу. Теперь его возглавит Борис Пайкин, который раньше был первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На этой должности он сменил Михаила Дегтярева, которой стал врио губернатора Хабаровского края.

На чем сосредоточится работа комитата по туризму при новом руководстве, радио Sputnik рассказал сам Борис Пайкин.

"Пандемия, которая нас затронула, изменило много планов. У нас закрытые границы, и сегодня достаточно успешно начал развивается внутренний туризм. Хотелось бы, чтобы внутренний туризм развивался не когда существуют какие-то форс-мажорные обстоятельства, а когда у нас идет планомерная работа с сопутствующими министерствами и Ростуризмом, которая позволит людям путешествовать внутри нашей страны. У нас огромная страна, у нас есть что смотреть", - рассказал глава комитета.

Ограничения для туристов были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. С конца марта Россия прекратила туристическое авиасообщение с другими странами.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/