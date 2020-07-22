Российские туристы едут на отдых в Турцию через Минск, оформляя поездки на лечение

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Российские туристы в условиях закрытых границ выезжают на отдых в Турцию через Белоруссию, для выезда в соседнюю республику они покупают путевки в белорусские санатории и отправляются за рубеж "с целью лечения".

Чартерные рейсы из Белоруссии на турецкие курорты возобновлены с 1 июля. С этой же даты можно добраться регулярными рейсами Turkish Airlines и Belavia из Минска в Стамбул. Но авиасообщение между Россией и Белоруссией не возобновлено.

"Все включено" вместо санатория

До пандемии коронавируса белорусские турагентства продавали россиянам туры с вылетом из Минска и других городов в Египет, закрытый для граждан РФ с ноября 2015 года. Однако сейчас местные туркомпании предлагают туристам и поездки в закрытую пока Турцию. Для этого нужно оформить документы на санаторно-курортное лечение в Белоруссии.

Напомним, что в начале июня правительство РФ разрешило отдельным категориям россиян выезжать за рубеж с целью учебы, работы, лечения или ухода за родственниками. Если поездка оформляется на лечение, необходимо приглашение от медицинской организации.

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" директор белорусской турфирмы, попросивший не называть его имени, сейчас из республики туристы могут выехать в четыре страны – Турцию, Египет, Черногорию и Албанию. Среди россиян популярны первые два направления. Для поездки в Турцию одни приобретают готовые турпакеты на средиземноморские курорты у белорусских туроператоров, другие летят регулярными рейсами Belavia и Turkish Airlines в Стамбул, а затем внутренними рейсами в Анталью.

"Мы предлагаем нашим туристам из России воспользоваться санаторно-курортным лечением в Белоруссии. Мы бронируем здравницы на определенный период и предоставляем все необходимые документы для пересечения границы. Параллельно россияне могут приобрести тур в Турцию или купить авиабилеты на курорты и отправиться на отдых в другую страну, где их готовы принять. Закон не запрещает этот маневр", — пояснил он.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, как только в России были сняты первые ограничения, пользователи начали искать возможности улететь в Турцию через Белоруссию. К середине июня количество запросов с российских ip-адресов выросло почти на 400% и превысило долю поисков жителей республики. В среднем, стоимость билета Turkish Airlines из Минска в Стамбул в июле составляет 23 тыс. рублей.

При этом турпакет с перелетом и двухместным размещением в отеле 4* в Аланье с питанием "все включено" обойдется в 44,4 тыс. рублей с человека. На тех же условиях в пятизвездочном отеле Сиде можно отдохнуть за 51,8 тыс. рублей с человека.

Чем опасна поездка в Турцию через Белоруссию

В белорусском филиале туроператора TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что рисковать и пытаться выехать в Турцию или другие государства через третьи страны все же не стоит, так как это рискованно.

"В начале июля сообщалось о группе украинских туристов, оказавшихся в изоляторе полицейского участка после того, как им было отказано во въезде в Грецию. Поэтому во избежание проблем на границе от поездок в Турцию и Египет через Белоруссию, а также через Украину и другие страны стоит воздержаться", — считают в компании.

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, туристам грозят штрафы за нарушение карантинных ограничений.

"Есть штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений по административному кодексу. Ограничения установлены санитарными властями, соответственно, если туристы перейдут сухопутную границу с Белоруссией, но они не относятся ни к одной из категорий, которым разрешен выезд, то они попадают на достаточно большие штрафы до 40 тыс. рублей", — сказал он.

До Белоруссии туристы добираются на автомобилях либо пользуются маршрутками и автобусами с пересадкой на границе.

В социальных сетях российские путешественники активно делятся опытом по организации поездки в Турцию через Белоруссию, а также обсуждают возможные варианты пересечения границы. Некоторые рассказывают об услугах таксистов, которые готовы окольными путями перевезти россиян на территорию Белоруссии, чтобы избежать вопросов на границе.

Как считает Мохов, нет никакой гарантии, что санитарные власти РФ не захотят проверить лазейки россиян, и тогда по возвращению в отношении туристов возможны санкции.

"Автомобильные пункты выезда в Белоруссию контролируются Роспотребнадзором. А пешеходные не проверяются, поэтому таксисты возят туристов до границы, где путешественники ее переходят, а потом едут в Минск", — рассказал он.

Турпоток через Белоруссию минимален

Российские туроператоры считают, что число туристов, отправляющихся в Турцию через Минск, минимально и не составляет никакой конкуренции курортам Черноморского побережья России.

"В месяц из Минска может вылететь в Анталью около 45 тыс. человек. Объем кресел на турецкие курорты, как минимум, в десятки раз меньше турпотока на черноморские курорты России и объема авиаперевозки туроператоров из России на курорты Турции в июле прошлого года. Соответственно, число российских туристов, посещающих Турцию через Белоруссию, нельзя назвать существенным", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

По мнению генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, турпоток через Минск вряд ли превышает 2-3 тыс. туристов в неделю.

"В нашем понимании, с учетом не очень интенсивного авиасообщения с Белоруссией и с учетом того, что экстремальных путешественников не так много, речь идет о 2-3 тыс. россиян в неделю. На наш рынок это влияния не оказывает. По нашим оценкам, Крым принимает около 60 тыс. человек в день, а Краснодарский край – около 150 тыс. человек в день", — подчеркнул он.

По словам Ромашкина, пляжный отдых очень востребован у семей с детьми, а они не готовы лететь в Турцию на перекладных, когда есть вариант отдохнуть на юге России или подождать открытия границ. "Я думаю, что сейчас число россиян, путешествующих через Белоруссию, будет снижаться, поскольку они надеются на возобновление авиасообщения с Турцией в начале августа", — сказал он.

Ромашкин не опасается конкуренции российских курортов с турецкими даже в том случае, если Турцию откроют.

"Каждый год примерно к 5 августа уже раскупается практически все. Соответственно, если нам удастся поработать при закрытых границах еще две недели, то у нас будут блестящие летние показатели. А если Турцию откроют через неделю, то все рано 90-95% всего объема уже будет распродано", — заключил Ромашкин.

Когда откроют Турцию

Турция неоднократно заявляла о полной готовности принимать российских туристов. В июне власти страны предложили России возобновить авиасообщение в середине июля. 15 июля в турецких СМИ появились сообщения со ссылкой на министерство транспорта о том, что с российской стороной достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения с этой даты, однако в Минтрансе РФ не подтвердили эту информацию и даже отказались ее комментировать. При этом один из источников "Интерфакса" сообщил, что регулярные рейсы между Россией и Турцией могут возобновиться в первую неделю августа.

На фоне новостей о возможном открытии Турции российские туристы начали массово звонить в турагентства с просьбой продать им туры, а некоторые даже спрашивали о возможности аннулирования уже оплаченных туров на черноморские курорты. По данным онлайн-сервиса поиска туров Level.Travel, 15 июля объем поисковых запросов на туры в Турцию за несколько часов вырос в шесть раз. Однако через несколько дней интерес к турецким курортам вернулся к обычному для июля 2020 года уровню.

Прибывающим в Турцию иностранным туристам не нужно проходить карантин и предъявлять справки об отсутствии COVID-19, однако в аэропорту у них измерят температуру, и тех, у кого температура будет выше 38 градусов, отправят в медпункт на обследование.

В 2019 году Турцию посетили более 7 млн российских туристов, это самое массовое зарубежное направление отдыха россиян.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ