Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией до 28 июля

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Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента республики.

"Согласно документу, на основании решения координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции от 20 июля 2020 года, ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Исключение сделано для дипломатов, аккредитованных в республике, военных погрануправления ФСБ РФ в Абхазии и объединенной российской военной базы, водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Ранее сообщалось, что Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 21 июля.

В минувший понедельник сообщалось, что отели и другие объекты размещения Абхазии смогут принимать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до заезда.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ