"Хорошие перспективы – и у экологического туризма. В прошлом году был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры. И создано пять новых особо охраняемых природных территорий", — сказал он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

"Рассчитываем, что, развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды. В том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах. Продолжим работу по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", — добавил премьер.

Ранее он сообщил, что правительство выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма в регионах России.