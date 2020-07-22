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Российский самолет Sukhoi SuperJet 100 хотят удлинить и увеличить. С какими трудностями столкнутся авторы этой идеи, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик авиаотрасли, руководитель и главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров.

Самолет Sukhoi SuperJet 100 может получить увеличенные версии. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изучают возможность создания вариантов на 115,120,120,130 и 140 пассажиров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Если создание такого увеличенного самолета одобрят, то конструкторам придется столкнуться с рядом непреодолимых сложностей, уверен Роман Гусаров.

"К сожалению, все упирается в то, что разработчики настолько хотели сделать классный самолет, что унифицировали все его параметры до невозможного. Все параметры идеальны для стоместного самолета. Если идет разговор об его удлинении, то встает вопрос о другом крыле самолета, к которому понадобится другой двигатель, для которого нужны другие шасси, а для них нужен другой фюзеляж и так далее. Сейчас увеличить самолет на 10 или 15 кресел еще как-то с натяжкой возможно. Ели речь идет о 130 местах, то это будет уже другой самолет", - уверен аналитик авиаотрасли.

И все-таки создать Sukhoi SuperJet 130 вполне возможно, но не быстро, считает Роман Гусаров.

"Если полагать, что будет принято решение о необходимости 130-и местной модификации, а она наиболее предпочтительна для рынка, то раньше, чем появится российский двигатель ПД-8, говорить об этом бессмысленно. Разработка, испытания и сертификация этого двигателя не закончится раньше 2025 года. Это история не ближайших лет", - объяснил аналитик в интервью радио Sputnik.

Sukhoi SuperJet 100 сейчас летает на двигателе SaM146 совместного производства российских и французских специалистов. ПД-8 – это чисто российская разработка, которая должна перевести самолеты на отечественные комплектующие.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/