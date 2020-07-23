«Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части», — говорится в тексте.

Согласно документу, авиакомпания обязана вернуть пассажиру провозную плату по договорам воздушной перевозки, независимо от того, заключены ли они по возвратному или невозвратному тарифу в случае отказа пассажира от перелета (при выполнении авиаперевозчиком рейса) или отмены рейса.

Правила применяются к авиабилетам с вылетами после 1 февраля 2020 года в Китай и с 18 марта до 1 мая по всем внутренним и международным рейсам. При этом деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через 3 года, до этого на них можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании. В течение всего срока до возврата денег за билет на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами. «Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата средств пассажиру, но не позднее чем через 4 года после даты отправления рейса, указанной в билете», — пояснили в Минтрансе.

В случае неисполнения авиакомпанией требований, пассажир может решать этот вопрос в судебном порядке.