«Туризм – это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект «Туризм» – это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день поставила пандемия. Мы получили одобрение президента, разрабатываем соответствующие меры этого проекта и осенью представим его всем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мишустина, открыть свою страну для себя «будет здорово, потому что есть замечательные места, курорты, нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов и, конечно, недорогие билеты, чтобы любыми видами транспорта добираться до этих мест».

Он заметил, что лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы.

«Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, дороги, коммуникации, чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьезно, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железные дороги, по которым можно добраться до этих мест проживания. Я очень надеюсь, что этими усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. И надеюсь, что они выберут Россию», — подчеркнул премьер.

Как ранее сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ростуризме, ведомство ведет работу над национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и рассчитывает, что он будет принят до конца года.